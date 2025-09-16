Польше снова отказали

Мерц отверг требование Польши выплатить репарации за ущерб после Второй мировой

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе приема польского президента Кароля Навроцкого в Берлине в очередной раз отвергли требования Польши выплатить репарации за ущерб после Второй мировой войны. Об этом заявила пресс-секретарь Штайнмайера Керстин Гаммелин на своей странице в социальной сети X.

«В ответ на требование президента Польши о репарациях федеральный президент подчеркнул, что с немецкой точки зрения этот вопрос юридически окончательно урегулирован», — написала она.

Уточняется, что после переговоров со Штайнмайером Навроцкий встретился с Мерцем, который, в свою очередь, подчеркнул неизменную позицию по вопросу репараций.

Ранее Навроцкий заявил, что репарации не станут альтернативой исторической амнезии. Однако он уточнил, что Польша, как ключевая страна на восточном фланге НАТО, нуждается в справедливости и правде.