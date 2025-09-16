Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:00, 16 сентября 2025Мир

Польше снова отказали

Мерц отверг требование Польши выплатить репарации за ущерб после Второй мировой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фридрих Мерц и Франк-Вальтер Штайнмайер

Фридрих Мерц и Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: Christian Mang / Reuters

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе приема польского президента Кароля Навроцкого в Берлине в очередной раз отвергли требования Польши выплатить репарации за ущерб после Второй мировой войны. Об этом заявила пресс-секретарь Штайнмайера Керстин Гаммелин на своей странице в социальной сети X.

«В ответ на требование президента Польши о репарациях федеральный президент подчеркнул, что с немецкой точки зрения этот вопрос юридически окончательно урегулирован», — написала она.

Уточняется, что после переговоров со Штайнмайером Навроцкий встретился с Мерцем, который, в свою очередь, подчеркнул неизменную позицию по вопросу репараций.

Ранее Навроцкий заявил, что репарации не станут альтернативой исторической амнезии. Однако он уточнил, что Польша, как ключевая страна на восточном фланге НАТО, нуждается в справедливости и правде.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп одобрил первый пакет военной помощи Украине

    Дочь Веры Брежневой похвасталась фигурой в бикини

    Россиянка родила настоящего богатыря

    Самой красивой девушке России заплатят миллион рублей

    Представлен крем с научно доказанным эффектом против морщин

    Оценены шансы Зеленского вывести Путина из себя во время встречи

    Семья отравилась в самолете и не смогла попасть домой

    Главарь преступной группы вымогал деньги у пилотов российской авиакомпании

    Москвичей предупредили о приходе осенней погоды

    Парламент Литвы сделал одну покупку для борьбы с выгоранием депутатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости