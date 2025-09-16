Мир
Президент Польши потребует репараций в ходе визита в Германию

Politico: Президент Польши Навроцкий потребует репараций в ходе визита в ФРГ
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Кароль Навроцки

Кароль Навроцки. Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий в ходе своего визита в ФРГ и встреч с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Фридрихом Мерцем потребует репараций за вторжение и оккупацию Польши во время Второй мировой войны. Об этом сообщает Politico.

«Репарации не станут альтернативой исторической амнезии, но Польша, как прифронтовое государство, как ключевая страна на восточном фланге НАТО, нуждается в справедливости и правде, а также в ясных отношениях с Германией», — сказал Навроцкий во время празднования дня окончания Второй мировой войны.

Навроцкий «обязательно обратится к этому вопросу» во время своего визита в Берлин, заявил его пресс-секретарь Рафал Лешкевич.

У президента Польши запланированы встречи с Мерцем и Штайнмайером. По их итогам не планируется пресс-конференций, что ограничивает возможность открытого проявления разногласий.

Ранее Навроцкий в ходе мероприятия на полуострове Вестерплатте под Гданьском по случаю 86-й годовщины начала Второй мировой войны потребовал от Германии выплатить репарации Польше. По его словам, это необходимо для построения партнерства, «основанного на правде и добрых отношениях».

