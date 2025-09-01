В Варшаве призвали Германию выплатить Польше репарации

Навроцкий призвал Германию выплатить Польше репарации

Германия должна выплатить Польше репарации. С таким заявлением выступил польский президент Кароль Навроцкий, пишет РИА Новости.

Политик принял участие в мероприятии на полуострове Вестерплатте под Гданьском по случаю 86-й годовщины начала Второй мировой войны.

«Чтобы построить партнерство, основанное на правде и добрых отношениях, мы должны решить вопрос о репарациях от Германии, которые я, как президент Польши, безоговорочно требую ради общего блага», — уточнил он.

По его словам, репарации не станут альтернативой «исторической амнезии». По словам Навроцкого, Польша, «как важнейшая страна на восточном фланге НАТО, нуждается в справедливости, правде и ясных отношениях с Германией».

Однако в мае премьер-министр республики Дональд Туск заявил, что Польша отказалась от требования репараций от Германии. Он заявлял, что Берлин не должен выплачивать компенсацию за ущерб, который был причинен Варшаве во время нацистской оккупации в ходе Второй мировой войны.