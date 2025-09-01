Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:39, 1 сентября 2025Мир

В Варшаве призвали Германию выплатить Польше репарации

Навроцкий призвал Германию выплатить Польше репарации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Германия должна выплатить Польше репарации. С таким заявлением выступил польский президент Кароль Навроцкий, пишет РИА Новости.

Политик принял участие в мероприятии на полуострове Вестерплатте под Гданьском по случаю 86-й годовщины начала Второй мировой войны.

«Чтобы построить партнерство, основанное на правде и добрых отношениях, мы должны решить вопрос о репарациях от Германии, которые я, как президент Польши, безоговорочно требую ради общего блага», — уточнил он.

По его словам, репарации не станут альтернативой «исторической амнезии». По словам Навроцкого, Польша, «как важнейшая страна на восточном фланге НАТО, нуждается в справедливости, правде и ясных отношениях с Германией».

Однако в мае премьер-министр республики Дональд Туск заявил, что Польша отказалась от требования репараций от Германии. Он заявлял, что Берлин не должен выплачивать компенсацию за ущерб, который был причинен Варшаве во время нацистской оккупации в ходе Второй мировой войны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал условия для решения украинского конфликта. Он заявил, что нужно выполнить два пункта

    Представитель криминальной среды российского региона попался в другой стране

    В Ереване раскрыли договоренности Пашиняна и Эрдогана на саммите ШОС

    Премьер Индии укрепил связи с Россией и Китаем наперекор Трампу

    Москвичам дали прогноз погоды на первую неделю сентября

    Россиянам рассказали о погоде в сентябре

    Состояние богатейших россиян резко выросло

    Подскочила цена одного актива-убежища

    В Варшаве призвали Германию выплатить Польше репарации

    Экс-премьер России оценил возможность участия Зеленского в переговорах по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости