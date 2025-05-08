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21:10, 7 мая 2025Мир

Польша отказалась от репараций от Германии

Премьер Туск заявил, что Польша больше не будет требовать репараций от Германии
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Польша отказалась от требования репараций от Германии. Теперь Берлин не должен выплачивать компенсацию за ущерб, который был причинен Варшаве во время нацистской оккупации в ходе Второй мировой войны. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск, его слова передает ТАСС.

«Мы не будем больше об этом просить. Я хотел бы сконцентрироваться на обеспечении совместной безопасности обеими странами», — сказал политик. Он добавил, что в дальнейшем будет ясно, придет ли время для компенсаций.

Ранее Туск заявил, что в мировую политику возвращается неуверенность, жестокость и эгоизм. Он также отметил, что нет ничего плохого в экономическом национализме.

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