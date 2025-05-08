Польша отказалась от репараций от Германии

Премьер Туск заявил, что Польша больше не будет требовать репараций от Германии

Польша отказалась от требования репараций от Германии. Теперь Берлин не должен выплачивать компенсацию за ущерб, который был причинен Варшаве во время нацистской оккупации в ходе Второй мировой войны. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск, его слова передает ТАСС.

«Мы не будем больше об этом просить. Я хотел бы сконцентрироваться на обеспечении совместной безопасности обеими странами», — сказал политик. Он добавил, что в дальнейшем будет ясно, придет ли время для компенсаций.

Ранее Туск заявил, что в мировую политику возвращается неуверенность, жестокость и эгоизм. Он также отметил, что нет ничего плохого в экономическом национализме.