В Польше заявили о возвращении жестокости и эгоизма в мировую политику

Премьер Туск заявил о возвращении жестокости и эгоизма в политику

В мировую политику возвращается «неуверенность, жестокость и эгоизм», заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Туска, война в современном мире «перестала быть абстракцией». При этом премьер заявил, что в экономическом национализме «нет ничего плохого», пообещав оказывать приоритет польским фирмам.

Ранее Туск заявил, что Польша не хочет быть просто солидарной с Украиной, а хочет на ней зарабатывать. «Мы уже не будем помогать так наивно. Не будет так, что Польша будет солидарна, а другие будут зарабатывать», — подчеркнул политик.