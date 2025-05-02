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03:21, 2 мая 2025Мир

В Польше заявили о возвращении жестокости и эгоизма в мировую политику

Премьер Туск заявил о возвращении жестокости и эгоизма в политику
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

В мировую политику возвращается «неуверенность, жестокость и эгоизм», заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Туска, война в современном мире «перестала быть абстракцией». При этом премьер заявил, что в экономическом национализме «нет ничего плохого», пообещав оказывать приоритет польским фирмам.

Ранее Туск заявил, что Польша не хочет быть просто солидарной с Украиной, а хочет на ней зарабатывать. «Мы уже не будем помогать так наивно. Не будет так, что Польша будет солидарна, а другие будут зарабатывать», — подчеркнул политик.

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