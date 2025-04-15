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13:09, 15 апреля 2025Мир

Польша захотела заработать на Украине

Туск: Польша не хочет быть просто солидарной, а хочет на Украине зарабатывать
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Польша не хочет быть просто солидарной с Украиной, а хочет на ней зарабатывать. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РИА Новости.

«Мы уже не будем помогать наивным образом. Не будет так, что Польша будет солидарна, а другие будут зарабатывать на восстановлении Украины», — сказал политик.

Премьер республики подчеркнул, что Варшава будет зарабатывать, жестко отстаивая собственные интересы.

Ранее президент Польши Анджей Дуда назвал американского лидера Дональда Трампа «лучшим шансом для мира на Украине». Глава государства также призвал союзников Трампа сохранять спокойствие из-за введенных им пошлин. Он назвал их «шоковой терапией».

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