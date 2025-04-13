В Польше назвали Трампа «лучшим шансом для мира на Украине»

Президент Польши Дуда назвал Трампа лучшим шансом для мира на Украине

Президент Польши Анджей Дуда назвал Трампа «лучшим шансом для мира на Украине». Об этом он заявил в интервью Sky News.

«Если кто-то и может заставить Россию (...), то, скорее всего, только президент Соединенных Штатов», — заявил Дуда, добавив, что Трампу нужна решительность в этом вопросе.

Дуда также призвал союзников Трампа сохранять спокойствие из-за введенных им пошлин. Он назвал их «шоковой терапией».

Ранее в России официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что диалог Москвы и Вашингтона по ситуации на Украине идет «очень хорошо».