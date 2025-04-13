В Польше назвали Трампа «лучшим шансом для мира на Украине»

Президент Польши Анджей Дуда назвал Трампа «лучшим шансом для мира на Украине». Об этом он заявил в интервью Sky News.
«Если кто-то и может заставить Россию (...), то, скорее всего, только президент Соединенных Штатов», — заявил Дуда, добавив, что Трампу нужна решительность в этом вопросе.
Дуда также призвал союзников Трампа сохранять спокойствие из-за введенных им пошлин. Он назвал их «шоковой терапией».
Ранее в России официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что диалог Москвы и Вашингтона по ситуации на Украине идет «очень хорошо».