Песков раскрыл подробности диалога между Кремлем и Белым домом

Песков: Российско-американский диалог движется очень хорошо

Российско-американский диалог идет хорошо. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит Telegram-канал журналиста Павла Зарубина.

Так он ответил на вопрос о противоречивых заявлениях Вашингтона в адрес Москвы. Песков заявил, что восстановление отношений с нуля является сложным делом. Процесс, говорит Песков, идет маленькими шагами по линиями разных ведомств.

«Все движется очень хорошо», — заявил представитель Кремля.

Ранее в Белом доме на год продлили действие пакета антироссийских санкций, введенного прошлый президентом США Джо Байденом. Нынешний американский лидер Дональд Трамп подписал соответствующее распоряжение из-за «вредоносных внешнеполитических действий правительства Российской Федерации», гласит формулировка документа.