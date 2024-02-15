Польша не получит репарации от Германии

Глава МИД Польши Сикорский: вопрос репараций от Германии закрыт

Вопрос репараций от Германии за ущерб в ходе Второй мировой войны закрыт. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РИА Новости.

«Не будет никаких репараций, так как Потсдам решил иначе. Вы сами знаете, что вопрос репараций закрыт», — констатировал он.

По словам министра, бывшая заместитель главы польского МИД Анна Фотыга много лет тому назад в ответ на депутатский запрос, касающийся вопроса выплат от Германии, ответила, что репарации уже были признаны в Потсдаме, но были присвоены СССР. «К сожалению, юридическая позиция такова, что репараций получить не удастся», — уточнил Сикорский.

Глава МИД напомнил, что когда предыдущее правительство Польши потребовало от ФРГ репараций, в своей ноте оно «не привело слово "репарации"», а также «не указало номер банковского счета, на который Германия должна была перевести те 6 триллионов», которые запросила Польша.

Ранее Сикорский предложил польской партии «Право и справедливость» требовать репарации не от Германии, а от России. Он отметил, что Советский Союз, правопреемницей которого является Россия, в конце Второй мировой войны якобы не выплатил Польше полагающуюся сумму в качестве репараций.