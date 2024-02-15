Глава МИД Польши предложил требовать репарации от России
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил польской партии «Право и справедливость» требовать репарации не от Германии, а от России. Об этом сообщает ТАСС.
«Мне хотелось бы знать, почему правительство "Права и справедливости" не обратилось за этими репарациями к России как к правопреемнице Советского Союза», — отметил Сикорский.
Свои слова глава МИД аргументировал тем, что якобы Советский Союз в конце Второй мировой войны не выплатил Польше полагающуюся сумму в качестве репараций.
Он также подчеркнул, что правительство его страны хочет, чтобы чувство вины со стороны Германии «нашло свое материальное воплощение».
Ранее Сикорский обратился к министру иностранных дел Германии Анналене Бербок с просьбой задуматься о креативном возмещении понесенных Польшей убытков в ходе Второй мировой войны.