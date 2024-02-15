Глава МИД Польши предложил требовать репарации от России

Глава МИД Сикорский: Польша должна требовать репарации от России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил польской партии «Право и справедливость» требовать репарации не от Германии, а от России. Об этом сообщает ТАСС.

«Мне хотелось бы знать, почему правительство "Права и справедливости" не обратилось за этими репарациями к России как к правопреемнице Советского Союза», — отметил Сикорский.

Свои слова глава МИД аргументировал тем, что якобы Советский Союз в конце Второй мировой войны не выплатил Польше полагающуюся сумму в качестве репараций.

Он также подчеркнул, что правительство его страны хочет, чтобы чувство вины со стороны Германии «нашло свое материальное воплощение».

Ранее Сикорский обратился к министру иностранных дел Германии Анналене Бербок с просьбой задуматься о креативном возмещении понесенных Польшей убытков в ходе Второй мировой войны.