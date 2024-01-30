Польша попросила Германию креативно возместить потери Второй мировой

МИД Польши: ФРГ должна задуматься о креативном возмещении Варшаве военных потерь

Германия должна задуматься о креативном возмещении Варшаве потерь в ходе Второй мировой войны. С такой просьбой глава МИД Польши Радослав Сикорский обратился к коллеге из ФРГ Анналене Бербок, его цитирует РИА Новости.

«Одной из тем, которую я бы хотел поднять, является проект польско-немецкого дома, который должен быть создан в Берлине, как место памяти польских жертв и военных потерь. Я также буду просить госпожу министра и немецкое правительство креативным образом подумать о том, как найти форму компенсации этих военных потерь», — сказал он.

Ранее заместитель главы польского МИД Анджей Шейна заявил, что тема германских репараций за нанесенный Польше ущерб во время Второй мировой войны остается в двусторонней повестке польско-германских отношений.