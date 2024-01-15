В МИД Польши упрекнули предыдущее правительство за политику по репарациям от ФРГ

МИД Польши: тема репараций остается в двусторонней повестке отношений с ФРГ

Тема германских репараций за нанесенный Польше ущерб во время Второй мировой войны остается в двусторонней повестке польско-германских отношений, однако Варшава не пойдет по пути предыдущего правительства. Об этом заявил заместитель главы польского МИД Анджей Шейна, сообщает Rzeczpospolita.

По словам дипломата, руководство Польши обязано реализовать положения двух резолюций по выплате ФРГ компенсаций. «В этом плане ничего не изменилось», — объяснил он. Тем не менее замминистра упрекнул предыдущее правительство страны в неэффективной политике по вопросу репараций.

Шейна подчеркнул, что по резолюции Сейма от 14 сентября 2022 года речь идет о «принятии на себя [Германией] политической, исторической, юридической и финансовой ответственности за последствия Второй мировой войны», в то время как предыдущее правительство требовало от Германии выплатить более 6 триллионов злотых (около 1,5 триллиона долларов).

Он отметил, что важным символическим шагом для польско-германского примирения может стать участие Берлина в реставрации бывшей резиденции польских королей Саксонского дворца, а также возвращении Варшаве незаконно изъятых во время войны предметов искусства.

Ранее ныне бывший замглавы польского МИД Аркадиуш Мулярчик заявил, что в Польше создали парламентскую группу по репарациям от Германии и России. Утверждается, что целью группы является оценка суммы компенсации, причитающейся Польше от России и Германии за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.