В Польше создали парламентскую группу по репарациям от Германии и России

МИД Польши объявил о создании парламентской группы по репарациям от ФРГ и России

В Польше создали парламентскую группу по репарациям от Германии и России. Об этом объявил замглавы польского МИД Аркадиуш Мулярчик на своей странице в соцсети Х.

«Мы создали парламентскую группу по репарациям, компенсациям и возмещению ущерба, причитающимися Польше от Германии, и оценки суммы компенсации, причитающейся Польше от России за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны», — заявил дипломат.

Решение было приняты в соответствии с постановлением польского Сейма от 14 сентября 2022 года. В группу вошел глава политической партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский.

Ранее Качиньский заявил, что власти Польши будут добиваться репараций от Германии за ущерб от Второй мировой войны. В 2022 году Качиньский требовал от Германии выплатить 1,3 триллиона долларов в качестве компенсации, называя данную сумму самой ограниченной и консервативной.