Польша пообещала добиться репараций от Германии за ущерб от Второй мировой войны

Власти Польши будут добиваться репараций от Германии за ущерб от Второй мировой войны. С таким обещанием выступил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский на съезде правящей партии «Право и справедливость», передает польское издание WNP.

«Это вопрос не только финансов, но и нашего достоинства. Не может быть, что другим платят, а полякам нет. За это надо бороться», — сказал он.

В 2022 году Качиньский требовал от Германии выплатить 1,3 триллиона долларов в качестве компенсации, называя данную сумму самой ограниченной и консервативной.

В сентябре 2023 года стало известно, что в Польше появится специальная рабочая группа, которая будет считать ущерб, полученный от СССР в 1939-1945 годы.