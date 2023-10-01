Польша пообещала добиться репараций от Германии
Польша пообещала добиться репараций от Германии за ущерб от Второй мировой войны
Власти Польши будут добиваться репараций от Германии за ущерб от Второй мировой войны. С таким обещанием выступил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский на съезде правящей партии «Право и справедливость», передает польское издание WNP.
«Это вопрос не только финансов, но и нашего достоинства. Не может быть, что другим платят, а полякам нет. За это надо бороться», — сказал он.
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В 2022 году Качиньский требовал от Германии выплатить 1,3 триллиона долларов в качестве компенсации, называя данную сумму самой ограниченной и консервативной.
В сентябре 2023 года стало известно, что в Польше появится специальная рабочая группа, которая будет считать ущерб, полученный от СССР в 1939-1945 годы.