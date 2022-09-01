Польша потребует от Германии военные репарации на триллион долларов

Польша потребует от Германии выплаты репараций за Вторую мировую на $1,32 трлн

Власти Польши приняли решение официально потребовать от Германии военные репарации за разрушения и жертвы, понесенные за период Второй мировой войны. Об этом в четверг, 1 сентября, заявил глава правящей партии республики «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, передает издание Rzeczpospolitą.

По словам Качиньского, общий ущерб польской стороне от действий Германии в годы войны был оценен примерно в 6,2 триллиона злотых, или в 1,32 триллиона долларов США. При этом, отметил политик, данная цифра — «самая ограниченная и консервативная», и в действительности потери, понесенные страной, можно было оценить значительно выше.

Так, из представленного Качиньским доклада следует, что материальные потери Польши комиссия оценила в 797 миллиардов злотых, банковские убытки — в 89,3 миллиарда злотых, а ущерб, нанесенный культурным ценностям, — в 19,3 миллиарда.

В августе депутат от «Права и справедливости» Аркадиуш Мулярчик заявил, что Германия, скорее всего, выплатит требуемые Польшей военные репарации за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, в течение ближайших нескольких лет, а может, и быстрее. По его мнению, «клеймо преступлений их предков» может сильно навредить имиджу немцев в международных отношениях.

Вопрос о требовании новых выплат от Германии подняли в Польше несколько лет назад. Для подсчета суммы была создана специальная парламентская комиссия. Берлин, в свою очередь, неоднократно заявлял, что не намерен осуществлять никаких новых выплат, так как считает, что уже выплатил крупные репарации.