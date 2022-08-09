В Польше ответили на сравнение репараций с «разменной монетой» для ЕС

Депутат Мулярчик заявил, что Германия выплатит Польше военные репарации в ближайшие годы

Германия, скорее всего, выплатит требуемые Польшей военные репарации за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, в течение ближайших нескольких лет, а может, и быстрее. Об этом заявил депутат от правящей польской партии «Право и справедливость» Аркадиуш Мулярчик в интервью Rzeczpospolita.

«Клеймо преступлений их предков сильно навредит имиджу Германии в международных отношениях. Немцы ведь хотят стать современной "моральной державой". Поэтому в их политических интересах — закрыть этот вопрос как можно быстрее», — ответил парламентарий.

При этом Мулярчик отказался считать требование выплат «разменной монетой» в отношениях с Берлином и Евросоюзом. Такое сравнение привел журналист, упомянув, в частности, Национальный план восстановления страны (KPO), бюджет которого основан на доле Варшавы в фонде ЕС по восстановлению после кризиса, вызванного пандемией COVID-19 — переговоры по поводу документа неоднократно откладывались, а выделение средств Брюсселем задерживается.

Собеседник газеты подчеркнул, что проект репараций — это исключительно дань уважения гражданам республики, ставшим «жертвами немецкой агрессии и оккупации в 1939-1945 годах», а также дань уважения соотечественникам, которые погибли, защищая родину.

7 августа депутат также заявил, что Польше стоит провести расчеты ущерба, причиненного Россией во время Второй мировой войны, а затем «дождаться подходящего политического момента», чтобы их, возможно, обнародовать.

Вопрос о требовании новых выплат от Германии подняли в Польше несколько лет назад. Для подсчета суммы была создана специальная парламентская комиссия. Берлин, в свою очередь, неоднократно заявлял, что не намерен осуществлять никаких новых выплат, так как считает, что уже выплатил крупные репарации.