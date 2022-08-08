В Польше высказались о требовании репараций от России
Польше стоит провести расчеты ущерба, причиненного Россией во время Второй мировой войны. Об этом высказался депутат от правящей польской партии «Право и справедливость» Аркадиуш Мулярчик в интервью Rzeczpospolita.
«Думаю, что, безусловно, стоит оценить урон, нанесенный Польше Россией во время Второй мировой войны и во время оккупации, а затем дождаться подходящего политического момента», — предложил парламентарий, отвечая на вопрос журналиста о том, следует ли государству требовать военных репараций от российских властей.
Собеседник газеты добавил, что данный вопрос имеет сугубо политический характер.
27 июля Мулярчик сообщил, что в сентябре Польша огласит сумму репараций, которых она требует от Германии. За две недели до этого Варшава закончила проект подсчета новых военных репараций за разрушения и жертвы, понесенные в период Второй мировой.
Вопрос о требовании новых выплат от Германии подняли в Польше несколько лет назад. Для подсчета суммы была создана специальная парламентская комиссия. Берлин, в свою очередь, неоднократно заявлял, что не намерен осуществлять никаких новых выплат, так как считает, что уже выплатил крупные репарации.