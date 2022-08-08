В Польше высказались о требовании репараций от России

Депутат Мулярчик предложил Польше оценить нанесенный Россией урон во время Второй мировой

Польше стоит провести расчеты ущерба, причиненного Россией во время Второй мировой войны. Об этом высказался депутат от правящей польской партии «Право и справедливость» Аркадиуш Мулярчик в интервью Rzeczpospolita.

«Думаю, что, безусловно, стоит оценить урон, нанесенный Польше Россией во время Второй мировой войны и во время оккупации, а затем дождаться подходящего политического момента», — предложил парламентарий, отвечая на вопрос журналиста о том, следует ли государству требовать военных репараций от российских властей.

Собеседник газеты добавил, что данный вопрос имеет сугубо политический характер.

27 июля Мулярчик сообщил, что в сентябре Польша огласит сумму репараций, которых она требует от Германии. За две недели до этого Варшава закончила проект подсчета новых военных репараций за разрушения и жертвы, понесенные в период Второй мировой.

Вопрос о требовании новых выплат от Германии подняли в Польше несколько лет назад. Для подсчета суммы была создана специальная парламентская комиссия. Берлин, в свою очередь, неоднократно заявлял, что не намерен осуществлять никаких новых выплат, так как считает, что уже выплатил крупные репарации.