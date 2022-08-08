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В Польше высказались о требовании репараций от России

Депутат Мулярчик предложил Польше оценить нанесенный Россией урон во время Второй мировой

Фото: Slawomir Kaminski / Reuters

Польше стоит провести расчеты ущерба, причиненного Россией во время Второй мировой войны. Об этом высказался депутат от правящей польской партии «Право и справедливость» Аркадиуш Мулярчик в интервью Rzeczpospolita.

«Думаю, что, безусловно, стоит оценить урон, нанесенный Польше Россией во время Второй мировой войны и во время оккупации, а затем дождаться подходящего политического момента», — предложил парламентарий, отвечая на вопрос журналиста о том, следует ли государству требовать военных репараций от российских властей.

Собеседник газеты добавил, что данный вопрос имеет сугубо политический характер.

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27 июля Мулярчик сообщил, что в сентябре Польша огласит сумму репараций, которых она требует от Германии. За две недели до этого Варшава закончила проект подсчета новых военных репараций за разрушения и жертвы, понесенные в период Второй мировой.

Вопрос о требовании новых выплат от Германии подняли в Польше несколько лет назад. Для подсчета суммы была создана специальная парламентская комиссия. Берлин, в свою очередь, неоднократно заявлял, что не намерен осуществлять никаких новых выплат, так как считает, что уже выплатил крупные репарации.

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Варвара Кошечкина
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