В Польше подготовили проект новых репараций от Германии

Премьер Польши Моравецкий заявил о готовности доклада о новых военных репарациях от ФРГ

Польша закончила проект подсчета новых военных репараций за разрушения и жертвы, понесенные за период Второй Мировой войны. О готовности подробного доклада о необходимости компенсации со стороны ФРГ сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.

«Был подготовлен трехтомный доклад. Сейчас уже заканчивается его перевод на несколько языков. Мы хотим, чтобы мир ознакомился с ним. Мы также покажем всю документацию — как фотографии, исторические источники, так и очень точную калькуляцию, опирающуюся на научные проверенные способы подсчета, пересчитывающие тогдашние потери на нынешние средства», — заявил премьер.

Моравецкий отметил, что Польша была среди тех стран, которые пострадали в ходе войны сильнее всего, но получила от Германии самые минимальные компенсации. Политик не назвал конкретную сумму, которую Варшава планирует затребовать у Берлина.

Спор между Польшей и Германией касательно военных репараций продолжается уже несколько лет. Берлин считает, что ФРГ выплатила все полагающиеся суммы после войны, и ставить под сомнение отказ Варшавы от дополнительных компенсации в 1953 году нет особых причин.

В январе 2022 года депутат сейма от правящей партии Польши «Право и справедливость» Аркадиуш Мулярчик анонсировал начало переговоров между Варшавой и Берлином, главной темой которых будет обновленный доклад о жертвах и разрушениях на польской территории в период Второй Мировой войны. Тогда он заявил, что они должны начаться в середине 2022 или в начале 2023 года.