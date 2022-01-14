В Польше назвали сроки переговоров с Германией о военных репарациях

Переговоры Польши с Германией о военных репарациях начнутся в 2022 или 2023 году. Такие сроки в беседе с Польским радио назвал депутат сейма от правящей партии «Право и справедливость» Аркадиуш Мулярчик, его цитирует РИА Новости.

«Если речь идет о проблематике Второй мировой войны, то мы знаем, что до сегодняшнего дня вопросы не урегулированы. До сегодняшнего дня как граждане Польши, так и польское государство не получили компенсаций от Германии за Вторую мировую войну», — пояснил депутат.

По его словам, гражданам Польши недостаточно слов извинений от Берлина, они имеют право возмущаться позицией Германии и немецких политиков.

Кроме того, указал Мулярчик, во время приезда канцлера и главы МИД ФРГ в Польшу осенью 2021 года премьер-министр страны Матеуш Моравецкий и министр иностранных дел Збигнев Рау высказали ожидания Варшавы по поводу репараций. Депутат уверен, что в течение текущего созыва сейма «дело будет положено на стол переговоров».

Польские власти несколько лет назад потребовали от Германии выплатить репарации за понесенные в годы Второй мировой войны потери. Эта тема регулярно поднимается польскими политиками, а в стране действует специальная парламентская комиссия по данному вопросу.

В то же время в Германии подчеркивают, что Польша отказалась от немецких репараций в 1953 году, и полагают, что ставить под сомнение это решение польских властей нет оснований.