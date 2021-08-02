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Польша напомнила Германии об «открытом вопросе» репараций за Вторую мировую

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Павел Яблоньский
Павел Яблоньский
Кадр: Radio Zet

Польша считает вопрос репараций от Германии за ущерб в ходе Второй мировой войны открытым. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Polskie Radio.

Он напомнил, что в стране действует специальная парламентская комиссия по этому вопросу, а представить его как «закрытый» пытаются отдельные немецкие политики, преследующие собственные цели. При этом, отметил он, вопреки заявлениям немцев, ФРГ до сих пор не возместила ущерб за гибель граждан и разрушения, нанесенные гитлеровским Третьим рейхом.

В 2020 году Яблоньский заявлял о праве Польши на репарации не только от германского, но и от российского государства: по его словам, Россия должна возместить ущерб, который польскому государству нанесла власть СССР и действия советской армии во Второй мировой.

Польша отказалась от немецких репараций в 1953 году. В обсуждении этого вопроса германская сторона неоднократно подчеркивает, что ставить под сомнение это решение польских властей нет никаких оснований.

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