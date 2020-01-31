Польша настояла на праве получить репарации от России

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна имеет «безоговорочное» право получить репарации от России за ущерб от Второй мировой войны. Об этом со ссылкой на польское радио сообщает РИА Новости.

По мнению дипломата, на этом праве польской стороне следует настаивать постоянно, так как у него нет срока давности. Он, однако, отметил, что в нынешней политической обстановке это связано с трудностями.

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25 января лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Варшава хотела бы получить денежную компенсацию за ущерб в годы Второй мировой войны не только от Германии, но и от России. Он тоже подчеркнул, что требования его страны в этом вопросе «не имеют срока давности», добавив, что не верит в то, что доживет до этого момента.

В Совете Федерации ответили на заявление польского политика. «Несолидно, несерьезно ведут себя польские политики, позорят свою страну», — сказал сенатор Сергей Цеков. Он напомнил, что именно Россия восстанавливала разрушенную войной Польшу, при этом сотни тысяч советских солдат погибли, освобождая страну от фашизма.

Посольство России в Германии отреагировало на заявление Качиньского напоминанием о том, что 600 тысяч бойцов Красной армии погибли, освобождая Польшу от нацистских войск.

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