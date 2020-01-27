Россия отреагировала на требование Польши заплатить за ущерб во Второй мировой

Посольство России в Германии отреагировало на требование председателя правящей польской консервативной партии «Право и справедливость» (ПИС) заплатить за ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны. Соответствующий пост появился на странице диппредставительства в Facebook.

«Хотелось бы напомнить, что за освобождение Польши от нацизма наша страна заплатила жизнями 600 тысяч бойцов Красной армии. Именно благодаря им Польша сегодня существует как государство», — написали представители посольства. Там добавили, что в день 75-летия освобождения красноармейцами узников Освенцима (27 января — прим. «Ленты.ру») мир вспоминает о трагедии холокоста и подвиге советского солдата, однако у польского руководства своя история.

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25 января лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Варшава хотела бы получить денежную компенсацию за ущерб в годы Второй мировой войны не только от Германии, но и от России. Он подчеркнул, что требования его страны в этом вопросе «не имеют срока давности», добавив, что не верит в то, что доживет до этого момента.

В Совете Федерации ответили на заявление польского политика. «Несолидно, несерьезно ведут себя польские политики, позорят свою страну», — сказал сенатор Сергей Цеков. Он напомнил, что именно Россия восстанавливала разрушенную войной Польшу, при этом сотни тысяч советских солдат погибли, освобождая страну от фашизма.

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