Чемезов рассказал о росте зарплат в «Ростехе»

Чемезов: Средняя зарплата в «Ростехе» достигла 130 тысяч рублей

Средняя зарплата в «Ростехе» растет и составляет сейчас около 130 тысяч рублей. Об этом на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов. Его слова приводит пресс-служба правительства России.

Топ-менеджер уточнил, что увеличилась в «Ростехе» и выработка на одного рабочего, которая растет ежегодно, прибавив в 2025-м 20 процентов.

«Мы планируем, что в этом году она вырастет где‑то на 11 процентов и достигнет 6,9 миллионов рублей», — сказал Чемезов.

Ранее глава Минэкономиразвития Максим Решетников отметил, что производительность труда, о которой сейчас много говорится в связи с необходимостью ускорения экономического роста, включает не только непосредственно деятельность на самом предприятии, но и его взаимодействие с внешней средой, выстраивание поставок, логистики, взаимодействия с госорганами. «Мы на все это должны смотреть комплексно», — подчеркнул министр, указав, что текущий уровень безработицы в России слишком низок и требует реакции со стороны властей.