Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:17, 15 июля 2026Экономика

Чемезов рассказал о росте зарплат в «Ростехе»

Чемезов: Средняя зарплата в «Ростехе» достигла 130 тысяч рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Средняя зарплата в «Ростехе» растет и составляет сейчас около 130 тысяч рублей. Об этом на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов. Его слова приводит пресс-служба правительства России.

Топ-менеджер уточнил, что увеличилась в «Ростехе» и выработка на одного рабочего, которая растет ежегодно, прибавив в 2025-м 20 процентов.

«Мы планируем, что в этом году она вырастет где‑то на 11 процентов и достигнет 6,9 миллионов рублей», — сказал Чемезов.

Ранее глава Минэкономиразвития Максим Решетников отметил, что производительность труда, о которой сейчас много говорится в связи с необходимостью ускорения экономического роста, включает не только непосредственно деятельность на самом предприятии, но и его взаимодействие с внешней средой, выстраивание поставок, логистики, взаимодействия с госорганами. «Мы на все это должны смотреть комплексно», — подчеркнул министр, указав, что текущий уровень безработицы в России слишком низок и требует реакции со стороны властей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В России отреагировали на визит Вучича в Киев
    Перспективы замещения дальнобойщиков в России оценили
    Губерниев назвал одним словом футболистов сборной Франции
    Появилось фото зацепки в деле о найденном в заброшенном доме россиянине без головы
    Россиянам назвали преимущества и недостатки перевода машин на газ
    Раскрыт тайный груз с армией экзотических скорпионов и жуков из Азии в Россию
    Рубио использовал запрещенную функцию в рабочих чатах
    Названы города России с самыми подешевевшими квартирами
    В США начали печатать 100-долларовые купюры с подписью Трампа
    В Китае прокомментировали законопроект Грэма о санкциях против России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok