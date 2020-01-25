В Совете Федерации ответили на требование Качиньского о компенсации с России

В Совете Федерации ответили на заявление польского политика Ярослава Качиньского о требовании компенсации с России за ущерб в годы Второй мировой войны. Об этом в субботу, 25 января, сообщает РИА Новости.

«Несолидно, несерьезно ведут себя польские политики, позорят свою страну», — сказал сенатор Сергей Цеков, добавив, что они таким образом стараются переложить на Москву ответственность за свои ошибки.

Сенатор напомнил, что именно Россия восстанавливала разрушенную войной Польшу, при этом сотни тысяч советских солдат погибли, освобождая страну от фашизма. Политик уверен, что причиной подобных заявлений является денежный интерес, а также ненависть к России. По его словам, Варшава «на протяжении столетий пыталась навредить России, они считают нас виноватыми в том, что Польша не стала великой империей».

Цеков также заявил, что сложные отношения между двумя странами были и в Первую мировую войну (в годы этого конфликта независимого польского государства не существовало, за более чем 100 лет до него оно было разделено между Австрией, Пруссией и Россией — прим. «Ленты.ру»). Он подчеркнул, что Москва стремится выстраивать с Варшавой добрососедские отношения.

Ранее 25 января лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, Варшава хотела бы получить денежную компенсацию за ущерб в годы Второй мировой войны не только от Германии, но и от России. Он подчеркнул, что требования его страны в этом вопросе «не имеют срока давности», добавив, что не верит в то, что доживет до этого момента.

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