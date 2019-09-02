В России отреагировали на обвинение Польши в лишении немецких репараций

Заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака о том, что страна не получила репарации от Германии из-за позиции России, является следствием курса Евросоюза и США на пересмотр истории. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает RT.

По его мнению, не стоит ожидать здравых мыслей и предложений от польских политиков, поскольку они «жестко заточены» на ретрансляцию позиции США и других стран. «Учитывая, что Польша сегодня является рупором всей русофобской политики Европы и США, они начинают полностью пересматривать все исторические моменты, связанные с Польшей и Россией. На сегодняшний момент каждый из политиков Польши считает своим долгом отметиться», — сказал депутат.

Материалы по теме «Обеспечили нацистам безопасный тыл» Почему Сталин в 1939 году не захотел вместе с Западом остановить Гитлера

Ранее 2 сентября министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что после Второй мировой войны страна не получила репарации от Германии из-за позиции России. По его словам, в 1950-е страна отказалась от компенсации под давлением Москвы. «Польша не была суверенна в этом решении», — сказал Блащак.

Тема репараций обсуждается в Польше с 2017-го, когда лидер партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что «страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии». Власти Польши считают, что республика понесла «из-за оккупационной политики Берлина самые большие по отношению к общей численности населения и национальному достоянию потери из всех стран Европы». По предварительным данным, ущерб оценивается почти в 1 триллион долларов. Немецкие власти неоднократно заявляли, что не видят оснований для каких-либо выплат, поскольку в 1953 году Польша официально отказалась от получения репараций.

На Потсдамской конференции в 1945 году было подписано соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной оккупационной зоны Германии. В 1953 году польское правительство отказалось от компенсаций, заключив соответствующий договор с СССР.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!