Польша пообещала выставить Германии счет за Вторую мировую

Польша намерена потребовать от Германии репарации за нападение нацистов на страну 80 лет назад. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, его слова приводит Der Spiegel.

«Война, о которой мы говорим сегодня, нанесла огромный ущерб в Польше», — сказал он, добавив, что в ближайшее время парламентская комиссия намерена предоставить окончательный отчет по этому вопросу. Дуда подчеркнул, что сейчас отношения между странами хорошие, но в годы войны погибли порядка шести миллионов поляков, столица страны была полностью разрушена. Ранее в воскресенье, 1 сентября, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил прощения у поляков за действия нацистов в Польше и назвал случившееся 80 лет назад преступлением против человечности.

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В Германии считают, что страна по-прежнему несет ответственность за Вторую мировую. «Как немцы мы несем нашу историческую ответственность. Мы не можем и не хотим отказываться от нее или приуменьшать ее», — говорил уполномоченный немецкого правительства по взаимодействию с Россией Дирк Визе.

Датой начала Второй мировой войны принято считать 1 сентября 1939-го — день вторжения в Польшу. Капитуляция страны привела к разделу ее территории между Германией и Советским Союзом. Оккупация продолжалась до 1945 года, во время нее нацисты организовали в Варшаве еврейское гетто.

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