Спикер Госдумы назвал руководство Польши ущербным

Руководство Польши показывает свою ущербность, политизируя итоги Второй мировой войны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

По мнению Володина, Варшава демонстрирует это, принимая решения о принижении роли Советского Союза во Второй мировой и пытаясь «перечеркнуть историческую память». «Это недопустимо. Действия польского руководства оскорбляют память о более 600 тысячах солдат и офицеров, погибших за освобождение Польши от поработителей», — подчеркнул политик.

«Странам-сателлитам, конечно, хочется понравиться тем, кто взял их под свое крыло, и чтобы выслужиться они так усердствуют, что не замечают, что их поведение — надругательство над историей, человечеством и моралью», — рассуждает спикер Госдумы. Он отметил, что заслуги советских солдат будут помнить всегда, а «фамилии польских чиновников и политиков, которые пытались и пытаются разрушить память о тех, кто отдал жизнь за мир, будут преданы забвению».

1 сентября в польском городе Велюнь, где в 1939 году началась Вторая мировая война, проходят памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине крупнейшего вооруженного конфликта в истории человечества. На них присутствуют президенты Польши, Германии, Украины, Литвы, Болгарии, Черногории, премьер-министр Бельгии, вице-президент США и делегации десятков других стран.

Президента России Владимира Путина в Велюнь не пригласили: об этом в Варшаве сообщили еще в марте текущего года, указав, что данное решение принималось исходя из «современных, а не исторических реалий». В Кремле действия польской стороны осудили, подчеркнув, что любые мемориальные мероприятия, посвященные такому событию, не могут считаться полноценными без участия Москвы. В преддверии мероприятий от участия в них отказалась Армения, а Белоруссия, как сообщала польская Rzeczpospolita, решила ограничиться участием посла в Варшаве.

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