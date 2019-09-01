Захарова отреагировала на отказ позвать Россию на годовщину Второй мировой

Официальная Варшава оказалась в глупом положении, не пригласив Москву на памятные мероприятия в Польше, приуроченные к 80-й годовщине Второй мировой войны. Такое мнение высказала в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала высказывание замминистра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенка о том, что участники мероприятий выбирались согласно некоему современному критерию, а Россию туда не пригласили, поскольку она не соответствует «духу исторической правды».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ситуацию вокруг памятных мероприятий, заявил, что Варшава показывает свою ущербность, политизируя итоги Второй мировой войны. «Перечеркивание исторической памяти», по его мнению, недопустимо, поскольку оскорбляет погибших в Польше советских солдат.

1 сентября в польском городе Велюнь, где в 1939 году началась Вторая мировая война, проходят памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине крупнейшего вооруженного конфликта в истории человечества. На них присутствуют президенты Польши, Германии, Украины, Литвы, Болгарии, Черногории, премьер-министр Бельгии, вице-президент США и делегации десятков других стран.

Президента России Владимира Путина в Велюнь не пригласили: об этом в Варшаве сообщили еще в марте текущего года, указав, что данное решение принималось исходя из «современных, а не исторических реалий». В Кремле действия польской стороны осудили, подчеркнув, что любые мемориальные мероприятия, посвященные такому событию, не могут считаться полноценными без участия Москвы. В преддверии мероприятий от участия в них отказалась Армения, а Белоруссия, как сообщала польская Rzeczpospolita, решила ограничиться участием посла в Варшаве.

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