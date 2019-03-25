Кремль ответил на отказ Польши звать Россию на годовщину начала Второй мировой

В Кремле негативно оценивают решение Польши не высылать России официальное приглашение на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Об этом в понедельник, 25 марта, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Представитель Кремля напомнил, что роль России в завершении Второй мировой «невозможно переоценить», и подчеркнул, что любые мемориальные мероприятия, посвященные этому событию, «не могут считаться полноценными» без участия Москвы.

Ранее в марте стало известно, что Польша не отправила президенту России Владимиру Путину приглашение на мероприятия в честь годовщины начала Второй мировой войны. В администрации польского лидера Анджея Дуды пояснили, что Варшава планирует отметить «годовщину агрессии против Польши» вместе с теми государствами, с которыми близко сотрудничает в настоящее время на пользу мира в мире согласно принципам международного права и уважения суверенитета государств. К ним относятся страны НАТО, Евросоюза и «Восточного партнерства».

Позже в Варшаве подобное решение также объяснили тем, что мероприятия будут проходить «не в историческом, а в современном формате».

Немецкие войска вторглись в Польшу 1 сентября 1939 года, 17 сентября на территорию этой страны без объявления войны свой военный контингент ввел и СССР. Бои за Варшаву продолжались до 28 сентября, после чего Польша подписала акт о капитуляции. Территория Польши в основном была поделена между Германией и СССР, отдельные части отошли Словакии и Литве.

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