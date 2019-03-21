Польша объяснила отказ позвать Россию на годовщину Второй мировой войны

Варшава объяснила отказ позвать российскую делегацию на мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны. Об этом сообщает PAP.

Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский пояснил, что Варшава «считает проблематичным обращение МИД России к исторической логике в контексте сентября 1939 года». По его словам, нарушение международного права было характерно для агрессоров в 1939 году и поныне остается проблемой.

Ранее в администрации польского лидера заявили, что будут отмечать «годовщину агрессии против Польши» вместе с теми государствами, с которыми близко сотрудничает в настоящее время на пользу мира в мире согласно принципам международного права и уважения суверенитета государств. К ним относятся страны НАТО, Евросоюза и «Восточного партнерства».

В российском МИД заявили агентству РИА Новости, что польские власти систематически фальсифицируют летопись Второй мировой войны и игнорируют историческую логику, организовывая мероприятия по случаю годовщины начала войны без участия России. На Смоленской площади отметили, что «ничего не потеряли» от отсутствия приглашения.

Территория Польши была оккупирована Третьим рейхом с сентября 1939-го (в том же месяце к СССР в результате военной операции были присоединены восточные области Польской Республики) по январь 1945 года. В общей сложности в период оккупации погибли и умерли шесть миллионов польских граждан, большинство из них были евреями. Помимо этого, на части захваченной территории нацисты организовали генерал-губернаторство, где создали большое количество концентрационных лагерей.

При освобождении Польши Красная армия, согласно общепринятой версии, потеряла убитыми более 600 тысяч солдат и офицеров.

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