Польша впервые позвала Лукашенко и отказалась от визита Путина

Президент Польши Анджей Дуда направил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко приглашение на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны. Эту информацию «Радыё Свабода» (белорусской службе «Радио Свобода») подтвердили в канцелярии польского лидера.

«Польша будет отмечать эту дату вместе со странами, с которыми мы сегодня близко сотрудничаем на пользу мира в мире согласно принципам международного права. К ним относятся страны НАТО, Евросоюза и "Восточного партнерства" (программа Европейского союза, основная заявленная цель которой — развитие интеграционных связей Евросоюза с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной — прим. «Ленты.ру»)», — сообщили изданию.

В канцелярии польского лидера уже состоялись первые рабочие встречи с послами приглашенных стран, ожидается подтверждение приезда и состава их делегаций.

18 марта пресс-служба Дуды сообщила агентству ТАСС, что приглашение на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, не было отправлено президенту России Владимиру Путину. В Варшаве указали на то, что решение о том, кого пригласить на памятные мероприятия, принималось исходя из современных, а не исторических реалий.

Если Лукашенко примет приглашение, это станет его первым визитом в Польшу в качестве первого лица государства. С 1998 по 2016 год президент Белоруссии за редким исключением не имел права посещать страны Европы как официальное лицо из-за визовых ограничений ЕС, наложенных на белорусских чиновников из-за систематических нарушений прав человека и демократических процедур. При этом президент ездил в Европу как частное лицо, например, на отдых. Также во время приостановки санкций он посещал Рим и Ватикан.

Немецкие войска вторглись в Польшу 1 сентября 1939 года, 17 сентября на территорию этой страны без объявления войны свой военный контингент ввел и СССР. Бои за Варшаву продолжались до 28 сентября, после чего Польша подписала акт о капитуляции. Территория Польши в основном была поделена между Германией и СССР, отдельные части отошли Словакии и Литве.

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