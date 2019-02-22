Лукашенко отказался отдавать Белоруссию Польше или России

Главным достижением Белоруссии является создание суверенной и независимой страны. С таким заявлением в пятницу, 22 февраля, выступил белорусский президент Александр Лукашенко, слова которого приводит БелТА.

«Суверенитет и независимость — это самое большое достижение, которое мы сегодня имеем. И я горд и рад, что я первый президент этой суверенной страны. И то, что мы создали вместе, — это самое большое достижение. Мы с вами построили первое в нашей истории суверенное независимое государство», — сказал глава государства на встрече с личным составом Военной академии республики.

Лукашенко вновь коснулся темы суверенитета Белоруссии. «Вы что, похоронили бы его собственными руками, включив в состав какой-то страны, не то Польши, не то России? Я на это никогда не пойду», — прокомментировал белорусский лидер «домыслы по поводу угрозы суверенитету» республики.

«У меня есть четкие границы, за которые я не могу переступить. И самое главное — оберегать, прежде всего вашим умом, талантами, руками, суверенитет и независимость нашей страны. Поэтому вы даже не слушайте и не читайте, когда идет речь о потере суверенитета и независимости нашей страны», — обратился Лукашенко к личному составу Военной академии.

Президент Белоруссии подчеркнул, что если обстановка в стране будет дестабилизирована, то республика вновь «уйдет под плетку». «Надо заниматься экономикой — это основа стабильности. Поэтому главное — не потерять стабильность. Как бы ни было сложно, как бы ни было трудно. Если только мы дестабилизируем нашу страну — она кому-то достанется, мы снова уйдем под плетку, как в народе говорят, нас будут тягать плеткой», — сказал он.

Главной целью, по его словам, является сохранение в Белоруссии мира, покоя и стабильности. «Вот этого потерять нельзя, исходя из того, что творится во всем мире», — уточнил белорусский лидер.

Республике трудно конкурировать с мировыми державами, которые обеспечивают себя природными ресурсами, заметил Лукашенко. «А отстать-то мы от них не должны. Если отстанем — все, будем чьей-то провинцией. Поэтому новые технологии, источники энергии — мы просто бежать за этим должны», — указал он.

«Если мы отстанем — мы погибнем. Поэтому нужна стабильность. И все время надо работать, все время надо бежать, чтобы от этих "монстров" не отстать, ибо они нас одной рукой прихватят, и будем мы опять парабками (батраками — прим. «Ленты.ру») в каком-нибудь Великом княжестве Литовском или Речи Посполитой. Не хочется, особенно для детей, особенно, когда уже мы и вы почувствовали, что такое суверенитет и независимое государство», — сказал президент Белоруссии.

Одновременно с этим он подчеркнул, что Белоруссия и Россия всегда будут вместе. «Это наш основной союзник. Мы всегда будем вместе, сколько бы мы ни ругались, ни спорили», — охарактеризовал Лукашенко отношения между странами.

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