Белоруссии напророчили войну и аннексию

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Белоруссия может повторить сценарий Украины «с войной и аннексией». Об этом он рассказал в интервью изданию LIGA.net.

По словам Расмуссена, такой вариант развития событий возможен, если Белоруссия не начнет реформироваться. Надеяться на поддержку от западных стран она сможет только в случае «переориентации к свободе и демократии», отметил он.

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Расмуссен также подчеркнул, что белорусский президент Александр Лукашенко «не собирается двигаться на Запад», но в то же время и «не желает жить под гнетом Путина». «Мой совет белорусскому народу и руководству страны в том, чтобы уберечься от агрессии россиян — нужно начать реформы, ведущие к демократии и свободе. Только эти вещи создадут защиту от российской агрессии», — заключил он.

Ранее Андерс Фог Расмуссен призвал жителей Белоруссии ориентироваться на Украину и Грузию в вопросах реформирования своей страны. По его словам, у ЕС и НАТО есть интерес к тому, чтобы принять Белоруссию в свои ряды, однако для этого в первую очередь необходимо реформировать страну.

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