Бывший СССР
 
Последние новости
Израиль показал «могильщика» С-300 и С-400
Назван легкий способ предотвратить смертоносную болезнь мозга
Муж убил жену за отказ увеличить грудь
Люди из разных стран массово сознались в отвратительных вкусовых предпочтениях
Военный атташе Венесуэлы в ООН поддержал оппозицию
Пожилая няня оказалась бывшей убийцей коммунистов
Пассажирский самолет превысил скорость звука из-за сильного ветра
Жертвами пожара в Бангладеш стали более 40 человек
Австрия назвала преимущество «Северного потока-2» перед американским газом
Новости партнеров

Белоруссии напророчили войну и аннексию

Перейти в «Мою Ленту»
Андерс Фог Расмуссен

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Белоруссия может повторить сценарий Украины «с войной и аннексией». Об этом он рассказал в интервью изданию LIGA.net.

По словам Расмуссена, такой вариант развития событий возможен, если Белоруссия не начнет реформироваться. Надеяться на поддержку от западных стран она сможет только в случае «переориентации к свободе и демократии», отметил он.

Расмуссен также подчеркнул, что белорусский президент Александр Лукашенко «не собирается двигаться на Запад», но в то же время и «не желает жить под гнетом Путина». «Мой совет белорусскому народу и руководству страны в том, чтобы уберечься от агрессии россиян — нужно начать реформы, ведущие к демократии и свободе. Только эти вещи создадут защиту от российской агрессии», — заключил он.

Ранее Андерс Фог Расмуссен призвал жителей Белоруссии ориентироваться на Украину и Грузию в вопросах реформирования своей страны. По его словам, у ЕС и НАТО есть интерес к тому, чтобы принять Белоруссию в свои ряды, однако для этого в первую очередь необходимо реформировать страну.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
"Беларусь ждет война и аннексия". Интервью с бывшим главой НАТО
Бывший генсек НАТО посоветовал Белоруссии учиться демократии у Украины
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0120 февраля

Цена Союза

Белоруссия 20 лет объединяется с Россией. На это потрачены миллиарды, но результата нет
00:35Сегодня

Порошенко снова предупредил о возможной войне с Россией

11:3618 февраля

Причиной взрывов в Донецке стала атака украинских беспилотников

15:5120 февраля

Эстония начала подготовку к войне

Бывший СССР00:0110 января

Бархатная проституция

Армянская революция изменила многое. Только не индустрию секса
15:2020 февраля

Застрявших в Южной Осетии грузин привили и выпустили

12:4920 февраля

Зеленский возглавил президентскую гонку на Украине

02:5720 февраля

На Украине объявили в розыск заподозренного в уничтожении Boeing «офицера ГРУ»

Бывший СССР00:0117 февраля

Русские сети

Литовская контрразведка разоблачила агентов Москвы. Они следили за судьями и прокурорами
11:4817 февраля

Эстонцы захотели наградить умершего 10 лет назад патриарха Алексия II

23:3119 февраля

МИД призвал Запад «одернуть» украинских политиков

11:3320 февраля

Посла Украины в Канаде обвинили в госизмене

Россия
«Для людей важно, что реально сделано»
Путин рассказал россиянам, как будет жить страна
«Вытащить человека из депрессии может только любовь»
Россиянин из глубинки лишился конечностей, но стал знаменитым спортсменом и покорил мир
«Пациента вылечим, а деньги придется забирать через подлог»
Российский врач о манипуляциях со статистикой, обманах и завышении показателей
«Везде гадят и уезжают»
Зачем китайцы скупают земли в Сибири и чем они раздражают россиян
«Преподаватель ожидает секса с молоденькой, а не суда»
Россиянка решила избавить студенток от домогательств и унижений в университетах
Россиянин пошел на ограбление банка ради погашения кредита
Путин объяснил демонстрацию ракет во время прошлогоднего послания
Все материалы
Мир
«В мусорном ведре лежала отрезанная голова»
Террористы бросили в Сирии своих жен и детей. Теперь они едут домой в Россию
Военный атташе Венесуэлы в ООН поддержал оппозицию
Американскую жену боевика ИГ отказались пускать домой
Пожилая няня оказалась бывшей убийцей коммунистов
Сергей Лавров, министр иностранных дел РоссииНовый мировой беспорядок
Хаос и своенравие России: что обсуждали в Мюнхене главные политики мира
Жертвами пожара в Бангладеш стали более 40 человек
Выплату «гитлеровских» пенсий опровергли
Все материалы
Бывший СССР
Цена Союза
Белоруссия 20 лет объединяется с Россией. На это потрачены миллиарды, но результата нет
Порошенко снова предупредил о возможной войне с Россией
Эстония начала подготовку к войне
Застрявших в Южной Осетии грузин привили и выпустили
Зеленский возглавил президентскую гонку на Украине
На Украине объявили в розыск заподозренного в уничтожении Boeing «офицера ГРУ»
МИД призвал Запад «одернуть» украинских политиков
Все материалы
Экономика
Болезни роста
Почему в России и Америке дети из бедных семей не могут разбогатеть и стать успешными
«Почему не болит голова у фермера?»
Сельхозкооперативы имеют все шансы объединить индивидуальные хозяйства
Германия научит Россию собирать мусор
Австрия назвала преимущество «Северного потока-2» перед американским газом
До последнего вздоха
Эти компании рассчитывают на вашу скорую смерть. Она принесет им миллионы
Бизнес-навигатор МСП занял первое место на конкурсе «Золотой сайт»
Путин задумал завоевать зарубежный рынок продуктов
Все материалы
Силовые структуры
«Поздравляем, у вас три судимости»
Ошибка МВД превратила законопослушного россиянина в преступника. Это сломало ему жизнь
«Надо убивать!»
Главный киллер России создал секту безжалостных убийц. Его «братья» ликвидировали 60 человек
«Полковник Квачков к бою готов!»
Он первым в России сел за вооруженный мятеж. А теперь выходит на волю: интервью Квачкова
Банда Цапков выплатила потерпевшим в сто раз меньше положенного
Националист Демушкин досрочно вышел из колонии
Арестанты в российских СИЗО оказались забыты следователями
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Дели на десять
На что способен Samsung за 125 тысяч рублей с дырой в экране: Galaxy S10+
Охота крепкая
Россия создает самый тяжелый ударный беспилотник. Что о нем известно?
Назван легкий способ предотвратить смертоносную болезнь мозга
Израиль показал «могильщика» С-300 и С-400
Samsung выпустила гнущийся смартфон и Galaxy S10 за 125 тысяч рублей
Названо первое вымершее из-за климатической катастрофы животное
Названа опасность популярного средства от старения
Все материалы
Спорт
Скрытая угроза
Эта девочка стала чемпионкой США в 13 лет. Ее называют новой Загитовой
Нурмагомедов призвал бывшего чемпиона UFC Сен-Пьера устроить бой
Роналду вернулся в Мадрид в составе «Ювентуса» и проиграл в Лиге чемпионов
Жена Кокорина высказалась о «порке» сидящего в СИЗО мужа
Американец пообещал пощадить «орешки» российского бойца ММА
Боец Харитонов захотел вновь подраться с ударившим его в пах американцем
Партнер Роналду перенес операцию на сердце
Все материалы
Культура
«Я хочу делать правду»
Он снял фильм о гастарбайтерах в России и получил приз в Каннах: Сергей Дворцевой об «Айке»
1999 год. Марк Алмонд (справа) на афтепати в московском гей-клубе«Мерин оказался бандитским, и братки выкатили счет»
Какой увидели Россию 90-х западные звезды, где они искали героин и о чем терли с бандитами
Подписанную Горбачевым просьбу о прощении продали за 12 миллионов рублей
Леди Гага разорвала помолвку
«80 процентов населения Земли — идиоты»
Андрей Макаревич о хождении во власть, спасении народа и говне
Макаревич предложил «убрать ментов от молодежной культуры»
Макаревич обнаружил на Земле еще больше идиотов
Все материалы
Интернет и СМИ
«Там актеры и спецэффекты. Они не настоящие»
Порно предложили смотреть в школах. Это поможет детям лучше понять секс
«Обречены вечно стоять в очереди в гигантскую кассу»
Демоны панелек из фантастической России в работах цифрового художника
Опальный знаток «Что? Где? Когда?» рассказал об интригах за кадром шоу
Люди из разных стран массово сознались в отвратительных вкусовых предпочтениях
Звезду «Что? Где? Когда?» обвиняют в подкупе ради выигрыша
Что известно о самом громком скандале в истории «Кто хочет стать миллионером?»
Путин признал угрозу отключения России от мирового интернета
Москвич с «демонически черным» глазом рассказал о комплексах и получил похвалу
Все материалы
Ценности
Немецкий бунтарь
Лагерфельд презирал русских мужчин и любил кошек. А женщины обожали его вещи
Восточная война
Музей невинности, озера и калорийная еда: что искать в главных городах Турции
Карл ЛагерфельдКарл Великий
Он изменил мир моды и стал легендой: умер дизайнер Лагерфельд
Обвиненная в мошенничестве Ким Кардашьян оправдалась
Бренд пристыдили за «нездоровую» внешность модели в рекламе
Вероятной наследницей состояния Лагерфельда оказалась кошка
Дизайнер отправил девушку на подиум с петлей на шее
Все материалы
Путешествия
«Дети и монахи любят бросать в приезжих булыжники»
Он проехал через весь Тибет и встретил живого Будду
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Не мочитесь по углам!»
Сыр, поезда и вода по колено. Чем Переславль-Залесский влечет москвичей
Туристов накрыло мощной лавиной в Альпах
Стеклянная дверь в душе отеля внезапно разлетелась на осколки и изрезала туриста
Веревочный мост с туристами рухнул в Китае
«Вы можете почувствовать себя опустошенными»
История россиянки, получившей работу мечты и объездившей 25 стран за год
Все материалы
Из жизни
«Часто слышу, что Путин — их кумир»
История россиянина о жизни в Японии
Муж убил жену за отказ увеличить грудь
Яркий экран смартфона «выжег» в глазах девушки 500 отверстий
Вымершая более сотни лет назад черепаха обнаружена живой
Без лица
Эти люди обливались кислотой и бежали из страны, чтобы исчезнуть. Этого оказалось мало
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
Девять тысяч полуголых мужчин схлестнулись за право потрогать «бога»
Все материалы
Все машины Формулы-1 2019 года
Первые живые кадры с болидами Ф1 для сезона 2019 года
История пикапов Mitsubishi
От трехколесок до «куриного налога»
Kia для богатых
Чем расстроил и чем приятно удивил представительский седан Kia K900 за четыре миллиона?
Волга: возвращение
Спустя 55 лет Волги снова приняли участие в ралли Монте-Карло — атмосферный фоторепортаж
Kia сделает вседорожный Ceed
До России добралась обновленная Suzuki Vitara и подорожала
Renault показала фотографии обновленного «Дастера» для России
Все материалы
Дом
Пора сдаваться
В Москве начался бум аренды квартир. Что теперь будет с ценами?
«У меня глаз начал дергаться, спать не могла»
Пара из Подмосковья накопила на «сталинку» и столкнулась с ее неприятным прошлым
Кончилась путевка
Россияне смогут остаться в Ялте навсегда. За небольшие деньги
Москвичи ринулись скупать офисы
Коты затопили многоквартирный дом в Санкт-Петербурге
Путин предложил новые льготы по налогу на недвижимость
Новая Москва останется без новых новостроек на пять лет
Все материалы