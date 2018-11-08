Бывший генсек НАТО посоветовал Белоруссии учиться демократии у Украины

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен посоветовал жителям Белоруссии ориентироваться на Украину и Грузию в вопросах реформирования своей страны. Об этом он заявил в интервью «Польскому радио».

«Конечно, Белоруссия не демократическое государство. Я думаю, что белорусы должны принять решение о своем будущем. Как и в случае с Грузией или Украиной, вполне возможен рост оппозиционных сил, которые могли бы оказать противодействие властям в Минске, и это единственный возможный путь вперед», — заявил Расмуссен.

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Расмуссен также предупредил о якобы имеющихся у российского президента Владимира Путина намерениях интегрировать Белоруссию с Россией. «Да, это угроза. Нет сомнений в том, что Путин будет оказывать давление на Белоруссию. Мы уже видели, как Россия подталкивает местную власть разместить базы и обеспечить присутствие российских сил в Белоруссии на постоянной основе», — объявил экс-генсек Альянса.

По его словам, у ЕС и НАТО есть интерес к тому, чтобы принять Белоруссию в свои ряды, однако для этого в первую очередь необходимо реформировать страну. Расмуссен отметил, что в будущем страна могла бы сыграть большую роль во взаимоотношениях между Россией и ЕС из-за своего выгодного географического положения.

Вопрос размещения российской военной базы в Белоруссии поднял Лукашенко на встрече с американскими аналитиками 6 ноября. Он заявил, что его страна сама может себя защитить и не нуждается в помощи России. Впоследствии посол России в Минске Михаил Бабич подтвердил, что в сегодняшней ситуации Белоруссия самостоятельно может себя защитить. Он добавил, что если ситуация изменится, лидеры двух стран смогут найти новые решения.

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