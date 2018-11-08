Бывший СССР
 
Последние новости
МВД решило засудить подвергшуюся домогательствам многодетную мать
Раскрыты новые возможности Су-57
Толпа болельщиков «Спартака» устроила проводы Каррере в аэропорту
В Индонезии пассажирский самолет врезался в столб
Правозащитник не увидел ничего плохого в шашлыке на столе заключенного
Умерла самая быстрая женщина в мире
Премьер-министр России перешел на китайский
Поклонская увидела необходимость в новой политической силе
Московская погода вернется в рамки 
Умер актер из «Зимней вишни» и «Острова погибших кораблей»
Новости партнеров

Бывший генсек НАТО посоветовал Белоруссии учиться демократии у Украины

Перейти в «Мою Ленту»
Андерс Фог Расмуссен

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен посоветовал жителям Белоруссии ориентироваться на Украину и Грузию в вопросах реформирования своей страны. Об этом он заявил в интервью «Польскому радио».

«Конечно, Белоруссия не демократическое государство. Я думаю, что белорусы должны принять решение о своем будущем. Как и в случае с Грузией или Украиной, вполне возможен рост оппозиционных сил, которые могли бы оказать противодействие властям в Минске, и это единственный возможный путь вперед», — заявил Расмуссен.

Расмуссен также предупредил о якобы имеющихся у российского президента Владимира Путина намерениях интегрировать Белоруссию с Россией. «Да, это угроза. Нет сомнений в том, что Путин будет оказывать давление на Белоруссию. Мы уже видели, как Россия подталкивает местную власть разместить базы и обеспечить присутствие российских сил в Белоруссии на постоянной основе», — объявил экс-генсек Альянса.

По его словам, у ЕС и НАТО есть интерес к тому, чтобы принять Белоруссию в свои ряды, однако для этого в первую очередь необходимо реформировать страну. Расмуссен отметил, что в будущем страна могла бы сыграть большую роль во взаимоотношениях между Россией и ЕС из-за своего выгодного географического положения.

Вопрос размещения российской военной базы в Белоруссии поднял Лукашенко на встрече с американскими аналитиками 6 ноября. Он заявил, что его страна сама может себя защитить и не нуждается в помощи России. Впоследствии посол России в Минске Михаил Бабич подтвердил, что в сегодняшней ситуации Белоруссия самостоятельно может себя защитить. Он добавил, что если ситуация изменится, лидеры двух стран смогут найти новые решения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Były sekretarz NATO o Białorusi: jest tylko jedna droga naprzód
Лукашенко рассказал об ответе на «запугивания» НАТО
Лукашенко отреагировал на возможное появление войск США на белорусской границе
Лукашенко призвал США на помощь Донбассу
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:01Сегодня

Сказке конец

Туркмены построили свой СССР. Теперь они много работают, мало едят и любят вождя
15:04 6 ноября

Лукашенко встретился с американцами и решил не открывать российскую базу

13:59Сегодня

Умер один из самых жестоких серийных убийц Украины

11:52Сегодня

Исламисты взбунтовались в таджикской колонии

Бывший СССР00:02 6 ноября
Петр Порошенко и Святослав Вакарчук

Вошли в роль

Музыкант и комик борются за пост президента Украины. И у них есть шанс победить
14:29 6 ноября

Лукашенко рассказал об ответе на «запугивания» НАТО

13:41Сегодня

Киевским гимназистам посоветовали учиться доблести у эсэсовцев

07:24Сегодня

Киев описал ужасные последствия для Европы от «Северного потока-2»

Бывший СССР00:0212 октября
Петр Порошенко и Филарет

Игры патриархов

РПЦ лишили прав на Украину. Раскол неминуем?
01:12Сегодня

Украинская активистка написала письмо Лаврову и попалась

20:38 7 ноября

Украинская бабушка дополнила карту СССР свастикой и попала на видео

14:25 5 ноября

Минчанин отрезал палец после отказа в рассрочке

Россия
«Эфэсбэшники плотно сидят на наркотиках и виагре»
Эскортницы — о тайнах клиентов, конкуренции и нелюбви к сексу
«Давайте ей трубы перевяжем, чтобы больше не рожала»
Россияне с ВИЧ учатся жить в обществе, где их боятся и презирают
«Бородатые дядьки по утрам на стоянках улыбаются тебе»
Приключения русского дальнобойщика в США и украинской дальнобойщицы в России
«Я тебя сейчас прирежу, мне ничего не будет»
В России сажают за защиту от домашнего насилия. Как выжить и не получить срок?
Назван самый протестный город
Хабаровские коллекторы разместили детское порно ради мести
Эмигрировавших россиян захотели защитить от дискриминации
Все материалы
Мир
Трамп, женщины и геи
Кто победил на выборах в Америке
В Калифорнии мужчина открыл стрельбу по посетителям бара
В Индонезии пассажирский самолет врезался в столб
Трамп рассказал о встрече с Путиным
Жертвами калифорнийского стрелка стали 12 человек
Китайцы покормили подчиненных тараканами и поплатились
Арестованный в Монако российский миллиардер отказался говорить
Все материалы
Бывший СССР
Сказке конец
Туркмены построили свой СССР. Теперь они много работают, мало едят и любят вождя
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Петр Порошенко и Святослав ВакарчукВошли в роль
Музыкант и комик борются за пост президента Украины. И у них есть шанс победить
Умер один из самых жестоких серийных убийц Украины
Бывший генсек НАТО посоветовал Белоруссии учиться демократии у Украины
Исламисты взбунтовались в таджикской колонии
Киевским гимназистам посоветовали учиться доблести у эсэсовцев
Все материалы
Экономика
Купили стабильность
Россия видит в долларе проблемы. Но для Африки он стал спасением
Сказочное Бали
После запуска нового рейса авиакомпании «Россия» Индонезия стала ближе
Черный передел
В этой стране белые отнимали у чернокожих все. Пришла пора поменяться местами
Россияне задолжали триллионы рублей
Tesla нашла замену Маску
«Пятерочка» и AliExpress объединились перед Всемирным днем шопинга
Польша нашла еще одну замену российскому газу
Все материалы
Силовые структуры
Наследники Мавроди
Они создали крупнейшую пирамиду современной России. Их жертвы потеряли миллиарды
Бандит-«цапок» попался на тюремных обедах с икрой и крабами
Семья преступника тратила на его роскошную жизнь миллионы
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Раскрыты привилегированные условия содержания бандита-«цапка» в колонии
У действовавшей в 20 регионах России банды изъяли тонну наркотиков
Предполагаемого убийцу женщины и ребенка задержали в Москве
В российских колониях запретят мобильную связь
Все материалы
Наука и техника
Ядерный привет
Китайские ракеты напугали Америку, но из-за них страдает Россия
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Солдаты 339-го пехотного полка армии США в Великобритании перед отправкой в Архангельск. 1918 г.«На этом настоял лично президент»
Зачем американская армия высадилась в раздираемой Гражданской войной России
J-10B выполнил «кобру Пугачева» и «кленовый лист»
Раскрыты новые возможности Су-57
Проход Су-57 на сверхмалой высоте попал на видео
США испытали оружие холодной войны
Все материалы
Спорт
Игорь АкинфеевВолчий билет
ЦСКА пал перед «Ромой». Подвел Акинфеев
Толпа болельщиков «Спартака» устроила проводы Каррере в аэропорту
Кокорина и Мамаева лишили спортивных привилегий в СИЗО
Борца за чистоту спорта наказали за допинг
Емельяненко-младший рассказал о будущем без «Ахмата»
Россиян признали созревшими для возвращения пива на стадионы
Роналду задел фанатов «Манчестер Юнайтед»
Все материалы
Культура
С кистью на бульдозер
Его антисоветская выставка просуществовала три секунды и прогремела на весь мир
Великий притворщик
 
Дэвид Лэнг«Я был в жюри, присудившем Пулитцеровскую премию Кендрику Ламару!»
Один из столпов американской музыки о роке, хип-хопе и страсти по девочке
Деми Мур закрутила лесбийский роман с сербской стилисткой
Умер актер из «Зимней вишни» и «Острова погибших кораблей»
Из самых популярных слов русского рэпа создали трек
Умер лауреат «Оскара» и автор песен Эдит Пиаф
Все материалы
Интернет и СМИ
Глаза не колет
Чужая смерть их забавляет. Они объединяются в сети и смеются над жертвами
Чернокожую ведущую обмазали горячим шоколадом и пустили в эфир
Журналист устроил скандал в Белом доме и лишился аккредитации
Фотограф залез под юбку ничего не подозревающей модели и был обруган
Китайских нарушителей выследят по походке
Женщина рассказала о странной привычке принимать ванну и стала посмешищем
Престарелый пользователь Tinder потребовал в суде омолодить его
Все материалы
Ценности
Переобулись в воздухе
Почему людям надоело переплачивать за дорогие кроссовки
Кейт МоссСветлые головы
Самые сексуальные, богатые и знаменитые женщины 1990-х
Пьяный ковбой
Что ел и пил Джордж Буш во время терактов 11 сентября и вторжения в Ирак
Любимый бренд Киркорова нажился на обвинивших Трампа в харассменте женщинах
Покупатели ополчились на бренд из-за срамных надписей на одежде
Высмеивавший брата принц Гарри неожиданно облысел
Популярные кроссовки неожиданно вышли из моды
Все материалы
Путешествия
«Рыбы здесь больше, чем воды»
Высохшее море, водка и огромные суслики: что россиянин нашел в Казахстане
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
Арабская Чувашия
Москвич проехал весь Бахрейн и понял, что роднит его с Америкой и Чечней
Бортпроводники опозорили авиакомпанию и поплатились
Российская туристка погибла на Кипре
Заснувшего пассажира приняли за наркомана и вывезли из самолета
Самолет приземлился «на брюхо» и попал на видео
Все материалы
Из жизни
Палач по призванию
Он посвятил жизнь казням и потерял все из-за одной ошибки
Тайна короля таблеток
Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
«Мне с ними просто не о чем говорить»
Москвич пожил в Лондоне и не собирается туда возвращаться
Умерла самая быстрая женщина в мире
Вор прыгнул в кишащую акулами воду и оторвался от погони
Обладательница выигрышного лотерейного билета чуть не упустила его
Мошенник осыпал любовницу подарками на деньги бывшей девушки
Все материалы
Видео: Мерседес за 18 млн
Самый дорогой Mercedes-купе в России — почему SLS AMG столько стоит?
Теперь банановый
В ходе модернизации кроссоверу Hyundai Tucson улучшили даже цену. В чем подвох?
Лодкомобиль
Два в одном или как американцы создали идеальную плавающую машину
Самые популярные автомобили России
25 наиболее продаваемых машин российского рынка
Появилась фотография нового седана и хэтчбека Mazda3
Марка Genesis раскрыла первое изображение флагмана G90
В США среди хлама нашли редкий прокатный «Мустанг» из 60-х
Все материалы
Дом
Далеко и надолго
Почему квартиры в Новой Москве дорожают быстрее, чем в старой
La FabricaНичего святого
Зачем люди селятся в церквях, колодцах и трубах
Богатство бедных
Чем гордились обитатели советских квартир
Ипотечные долги россиян признали безнадежными
Кубанских чиновников уличили в массовом сокрытии недвижимости
Дом-хамелеон обнаружили в Москве
Немцев и украинцев уличили в любви к Санкт-Петербургу
Все материалы