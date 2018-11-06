Лукашенко рассказал об ответе на «запугивания» НАТО

В случае наращивания активности НАТО на белорусской границе у Минска может возникнуть необходимость в более эффективных ракетных вооружениях. Об этом во вторник, 6 ноября, на встрече с группой американских аналитиков заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Глава государства уточнил, что новое оружие понадобится Минску в том случае, если НАТО будет продолжать «запугивать» республику, например, созданием военной базы альянса в Польше. При этом Лукашенко добавил, что в последнее время Белоруссия сама создала свою ракетную промышленность и производит свое высокоточное ракетное вооружение.

«Поэтому на сегодняшний день я даже не вижу какой-то необходимости в привлечении другого государства на территорию Беларуси, в том числе России, для выполнения наших функций. Вот почему мы категорически против размещения, тем более базы военно-воздушных сил [России]. Время подлета любого самолета с территории России, если в этом будет необходимость — три-пять минут. Зачем тогда здесь база, зачем выдвигать и подставляться под удар возможного агрессора, выдвигая военно-воздушную базу на передовую», — подчеркнул белорусский президент.

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Также Лукашенко указал, что ведущиеся разговоры о появлении военной базы России в республике — не более чем «болтовня»: «Это просто какой-то пиар ненужный. С практической точки зрения в этом нет никакой необходимости. Надо будет — мы об этом скажем во всеуслышание. Но мы не хотим инициировать никаких шагов, чтобы вы подумали, что белорусы какие-то ненормальные: говорят одно, делают другое и готовятся к войне. Мы не хотим этого».

«Но защищаться, если нужно, мы будем не так, как в былые времена. Вы знаете, что мы потеряли в последней войне каждого третьего. Кстати, воевали вместе с вами против фашизма», — припомнил Лукашенко американцам историю Второй мировой войны.

В середине сентября президент Польши Анджей Дуда призвал Вашингтон направить в республику больше американских войск. Президент США Дональд Трамп пообещал рассмотреть возможность размещения в Польше постоянной американской базы. Объект было предложено назвать «Форт Трамп». 4 октября Дуда сообщил, что решение о создании базы уже принято, а Варшава готова вложиться в создание необходимой инфраструктуры, чтобы обеспечить постоянное присутствие американских вооруженных сил. По словам польского лидера, объект станет сдерживающим фактором для возможной российской агрессии.

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