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В Польше построят военную базу США для защиты от России

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Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что США уже приняли решение о размещении военной базы в Польше. Об этом сообщает издание Polsat News.

«Решение уже принято, остались только технические вопросы», — сказал президент, отвечая на вопрос о строительстве военной базы США на территории страны. Он подчеркнул, что Польша готова вложиться в создание необходимой инфраструктуры, чтобы обеспечить постоянное присутствие американских вооруженных сил. Будущую базу уже называют «Форт Трамп».

По мнению Дуды, база станет сдерживающим фактором для возможной российской агрессии. «Я не помню, чтобы Россия когда-либо осмеливалась нападать на страну, где присутствует американская армия», — заявил президент. Вместе с тем он отметил, что это не освобождает польское государство от необходимости вкладываться в собственную армию.

О готовности выделить 1,5-2 миллиарда долларов на создание военной базы США на своей территории польские власти заявили в мае этого года. США согласились нарастить военный контингент в Польше. На данный момент в стране находятся около 3500 американских военных.

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