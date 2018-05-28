Польша попросила себе военную базу США для сдерживания «российской агрессии»

Польша готова выделить 1,5-2 миллиарда долларов для размещения на своей территории американской военной базы — бронетанковой дивизии. Эта мера, считают в Варшаве, сдержит нарастающую «российскую агрессию», передает местное издание Onet со ссылкой на документ Минобороны.

В нем отмечается, что американское военное присутствие в Польше не только сможет обеспечить безопасность поляков, но и будет соответствовать национальной оборонной доктрине США, называющей Россию главной угрозой для страны и мира.

Предложение Варшавы было передано администрации США и в ведущие аналитические центры. В нем уточняется, что на пользование американским военным могут быть переданы какие-то части польской инфраструктуры.

В конце апреля Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о готовности американского руководства к переговорам по наращиванию своего военного присутствия и увеличению числа военных на территории Польши. Варшава в последние годы неоднократно выражала надежду на наращивание американского контингента в стране.

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