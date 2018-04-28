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США задумались над увеличением военного присутствия по соседству с Россией

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Джеймс Мэттис

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о готовности американского руководства к переговорам по наращиванию своего военного присутствия и увеличению числа военных на территории Польши. Текст его выступления размещен на сайте американского оборонного ведомства.

«Польша — наш союзник по НАТО (...). Поэтому мы всегда открыты для подобных дискуссий», — отметил он перед встречей с министром обороны страны Мариушем Блащаком. Мэттис добавил, что в альянсе решение о размещении войск принимается в соответствии с потребностями в области обеспечения безопасности.

Варшава в последние годы неоднократно выражала надежду на наращивание американского контингента в стране.

В конце марта стало известно, что в Польше был подписан контракт о размещении там американских систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot.

Ожидается, что первые ПРО Patriot поступят в Польшу в 2022 году, партия будет включать в себя 16 пусковых установок, 4 радиолокационные станции и 208 ракет. Представители польских властей неоднократно заявляли, что новые системы ПРО планируют разместить вблизи границы с Россией.

Patriot — американский противоракетный комплекс, состоящий на вооружении американской армии и армий стран-союзников.

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