Страны НАТО озаботились обороной

Страны, входящие в НАТО, увеличили свои расходы на оборону. Об этом заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Его слова приведены в сообщении, опубликованном на сайте организации.

По данным Столтенберга, участники альянса увеличивают расходы три года подряд. «Большинство из них уже разработали планы, в соответствии с которыми их расходы на оборону достигнут 2 процента ВВП к 2024 году», — подчеркнул он. Судя по отчету, за год расходы на оборону выросли на 5 процентов, или до 46 миллиардов долларов в денежном выражении.

Решение о том, что страны НАТО должны тратить 2 процента ВВП на оборону, было принято в 2014 году. Два года спустя издание Jane's, проведя подсчеты, выяснило, что норматив расходов не исполняется.

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Выяснилось, что на тот момент только пять государств соответствовали нормативу: США (3,61 процента), Греция (2,38 процента), Великобритания (2,21 процента), Эстония (2,16 процента) и Польша (2 процента). Франция тратила на оборону 1,56 процента ВВП, остальные — менее 1,5 процента, причем несколько стран, включая Канаду, Испанию и Бельгию — не более 1 процента.

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