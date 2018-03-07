НАТО наметила масштабные учения у границ России и подготовилась к демаршам

Страны НАТО проведут масштабные военные учения у границ России. В них примут участие около 45 тысяч человек. Об этом сообщил командующий Корпусом Морской пехоты США генерал Роберт Неллер, передает РИА Новости.

По его словам, учения начнутся в октябре. В них задействуют десятки кораблей и самолетов, а также машины-амфибии. Неллер уточнил, что маневры пройдут у побережья Норвегии недалеко от российских рубежей.

«Уверен, что со стороны России будут демарши», — сказал генерал.

Подразделения Армии США дислоцированы в Норвегии с января. Морские пехотинцы тренируются вести бои в сложных погодных условиях. Это первое размещение иностранных войск в стране со времен Второй мировой войны.

Страны НАТО приняли решение расширить военную деятельность в Европе и укрепить силы после присоединения Крыма к России в 2014 году.

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