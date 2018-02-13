Раскрыты планы США по сдерживанию России

Администрация американского президента Дональда Трампа намеревается направить на программу сдерживания России в Европе более 6,3 миллиарда долларов. Об этом говорится в проекте федерального бюджета США на 2019 финансовый год, обнародованном Белым домом.

Так называемая Европейская инициатива сдерживания предполагает восстановление «заслуживающего доверия» американского военного присутствия в регионе, а также усиление военного потенциала партнеров страны. Это необходимо для «противостояния российскому принуждению и агрессии в регионе», указывается в документе.

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Отмечается, что проект позволяет выстроить надежный график совместных консультаций и учений с союзниками по НАТО и партнерами, «особенно в Восточной Европе». Также США намерены сохранить один батальон сухопутных войск в Польше, увеличить объемы своих запасов на европейских складах, модернизировать оснащение войск в регионе, повысить способность ВВС быстро расширять масштабы операций в условиях боевых действий. Отдельно прописано, что 250 миллионов планируется направить Украине «для защиты территориального суверенитета».

В целом проект бюджета Пентагона предусматривает увеличение финансирования на 13 процентов по сравнению с 2017-м: для министерства запрашивается 686 миллиардов долларов. Документ направлен на рассмотрение в Конгресс США.

В военном бюджете США на 2018 год на сдерживание России в Европе выделяется 4,6 миллиарда долларов.

Ранее Трамп называл Россию и Китай соперниками, которые бросают вызов интересам, экономике и ценностям страны. В миссии США утверждали, что Россия разжигает войну на востоке Украины и пытается сохранить военный конфликт. Москва постоянно подчеркивает, что не является стороной конфликта.

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