США обвинили в сокрытии ядерного оружия

Белый дом скрывает факты о состоянии ядерного оружия в США, заявляет газета The Washigton Post. Ряд экспертов раскритиковал подготовленный Пентагоном «Обзор ядерной политики», в котором умалчивается разработка американцами новых вооружений, в частности межконтинентальных баллистических ракет.

Доклад администрации Трампа был опубликован в начале февраля. В нем говорится, что Вашингтон сокращает запасы ядерного оружия, в то время как Москва и Пхеньян активно занимаются разработкой ядерных систем и опережают в этом США. К документу прилагается таблица, которая демонстрирует достижения России и азиатских стран за последние восемь лет. «Обзор ядерной политики» устанавливает новую ядерную доктрину, согласно которой предлагается модернизация американского ядерного оружия.

Материалы по теме На колени! Новая ядерная стратегия США угрожает России

Глава информационного проекта о ядерных вооружениях в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен в интервью газете рассказал, что США приняли на вооружение новые системы в 1990-х и в начале 2000-х годов. В России модернизация началась позднее. Поскольку доклад берет 2010 год как точку отсчета динамики развития ядерного оружия, это позволяет Белому дому утаить реальное состояние военной отрасли.

Кроме того, в таблицу не включили некоторые американские системы, которые разрабатываются, но пока не приняты на вооружение. К ним относятся бомбардировщик B-21 Raider, ракетный подводный крейсер класса Columbia, новая крылатая ракета большой дальности и новая межконтинентальная баллистическая ракета. Общая стоимость этих программ оценивается в 400 миллиардов долларов.

В то же время представлены вооружения России и Китая, которые, по сути, являются модернизированными версиями более ранних вооружений. Однако некоторые типы американского оружия, модернизация которых привела к созданию нового типа систем, в список также не попали.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!