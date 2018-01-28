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США улучшили крупнейшую неядерную бомбу

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Авиабомба GBU-43/B
Авиабомба GBU-43/B

США провели модернизацию крупнейшей в мире неядерной противобункерной бомбы GBU-57. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что это уже четвертое обновление снаряда. В ходе модернизации были улучшены характеристики бомбы, позволяющие поражать тяжелые цели и цели, находящиеся на глубине. Отмечается, что США могут применить это оружие в том случае, если будет принято решение нанести удар по военным и ядерным объектам Северной Кореи.

Вес GBU-57 составляет 30 тысяч фунтов (около 13,6 тонн). Ее актуальные технические характеристики не уточняются. По данным на 2007 год, когда оружие только было разработано, у бомбы был корпус из закаленной стали, она могла достигать цели на глубине до 61 метра.

Переносить крупнейшую неядерную бомбу могут только тяжелые бомбардировщики B-2. По данным Bloomberg, такие самолеты были направлены в Тихоокеанский регион в этом месяце, однако в ВВС США это объяснили плановой ротацией подразделений. Были ли на их борту GBU-57, не сообщается.

12 января в сеть попал проект «Обзора ядерной политики», определяющий стратегию национальной безопасности США. Документ подготовлен Пентагоном для президента страны Дональда Трампа. Главными внешними угрозами в нем названы растущая военная мощь России, а также возможности Китая, КНДР и Ирана. В отчете предлагается модернизировать ядерную триаду, включающую стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.

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