Кремль указал на имперский характер новой стратегии нацбезопасности США

В Москве изучат новую стратегию национальной безопасности США, но беглое прочтение демонстрирует имперский характер документа, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 19 декабря.

«Налицо нежелание отказываться от однополярного мира, причем настойчивое нежелание, неприятие многополярного мира», — сказал представитель Кремля, комментируя части документа, в которых упоминается Россия.

Материалы по теме «В отношениях с Китаем и Россией Трамп готов рискнуть» Политолог из КНР о ситуации внутри страны и взаимодействии с соседями

В то же время Песков подчеркнул, что стратегия требует внимательного изучения и осмысления. «Что, конечно же, будет сделано во всех соответствующих ведомствах», — заключил он.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп, представляя стратегию национальной безопасности страны, заявил, что Вашингтон нацелен на создание «мира через силу».

В документе, опубликованном Белым домом в понедельник, 18 декабря, главными угрозами для США названы ядерное оружие России, ее попытки подорвать демократию, а также ядерные программы КНДР и Ирана. При этом в стратегии отмечается, что, несмотря на вызовы, Вашингтон готов сотрудничать с Москвой и Пекином «в областях взаимного интереса».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!