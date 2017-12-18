Северную Корею уличили в желании убить миллионы американцев

В США полагают, что КНДР ищет возможности убийства миллионов американцев с помощью ядерного оружия. Такой вывод делается в опубликованной Белым домом стратегии национальной безопасности.

В обнародованном 18 декабря документе говорится, что «США разворачивают многоуровневую систему противоракетной обороны, которая направлена на КНДР и Иран, с целью защиты нашей территории против ракетных ударов. Эта система включает в себя возможность поражения ракетных угроз перед запуском». Отмечается, что система ПРО не направлена на Россию и Китай.

Как сообщалось ранее, главными угрозами нацбезопасности США названы действия России и Китая по наращиванию вооружений, попытки России «подорвать демократию».

В ноябре телевидение КНДР показало запуск баллистической ракеты «Хвасон-15».

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