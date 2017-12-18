США обвинили Россию в сломе миропорядка

Россия представляет серьезную угрозу для США. Об этом говорится в стратегии национальной безопасности, опубликованной Белым домом в понедельник.

Самой главной угрозой названы ядерные силы РФ. «Комбинация российских амбиций и растущих военных возможностей создает нестабильность на границах Евразии, где риск конфликта из-за просчета со стороны России растет», — сказано в документе.

Опасность представляют и попытки России «подорвать демократию» через СМИ. «Сегодня такие игроки как Россия используют информационные инструменты, чтобы подорвать законность демократических государств. Наши противники нацелены на СМИ, политические процессы, финансирование соцсетей, получение персональных данных», — говорится в стратегии.

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Одновременно указывается, что «Китай и Россия разрабатывают передовое оружие и расширяют возможности» и таким образом стремятся «сформировать мир, противоречащий американским ценностям и интересам». Также говорится, что угрозу для США представляют Иран и КНДР.

При этом отмечается, что, несмотря на вызовы, Вашингтон готов сотрудничать с Москвой и Пекином «в областях взаимного интереса».

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