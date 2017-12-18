Названы самые опасные события ближайших десяти лет

Агентство Bloomberg опубликовало ежегодный обзор самых опасных событий, которые могут произойти в ближайшие десять лет.

«Мир на грани. Северная Корея угрожает начать войну. Никто не знает, что еще вытворит [президент США] Дональд Трамп (...). Отображенные здесь сценарии не стоит считать прогнозами. Напротив, это провокационные идеи, цель которых — заставить вас подумать о том, как быстро меняется наш мир», — сообщает агентство.

В качестве первого самого опасного события указывается победа Дональда Трампа на выборах во второй раз. «Экономика процветает. В результате расследования Роберт Мюллер (cпецпрокурор, расследующий возможное вмешательство России в президентские выборы США в 2016 году — прим. «Ленты.ру») не находит доказательств, прямо указывающих на причастность Трампа», — отмечает Bloomberg.

Всего описаны восемь сценариев. Среди них: «Faceebok проигрывает борьбу с "лживыми новостями"», «Биткоин заменяет банки», «Северная Корея начнет войну, но [председатель КНДР] Ким Чен Ын умрет», «Социалисты захватят власть в Великобритании», «Пенсионеры развалят Европу», «Китай развяжет торговую войну», «Электромобили победят зависимость от нефти».

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