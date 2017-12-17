Путин поблагодарил Трампа и ЦРУ за данные о террористах ИГ в Петербурге

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского лидера.

Беседа состоялась вечером в воскресенье, 17 декабря. Путин поблагодарил Трампа за переданную Центральным разведывательным управлением США информацию, которая помогла выйти на след и задержать группу террористов в Санкт-Петербурге. Они готовили взрывы в Казанском соборе и других людных местах города.

Президент также попросил Трампа передать благодарность директору ЦРУ и оперативным сотрудникам американской разведки. Путин пообещал, что «российские спецслужбы при получении информации, касающейся террористических угроз в отношении США и их граждан, безусловно и незамедлительно передадут ее американским коллегам по партнерским каналам».

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15 декабря сообщалось о предотвращении сотрудниками ФСБ серии терактов в Санкт-Петербурге. Были задержаны семь участников законспирированной ячейки террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Опубликовано видео с моментом задержания участников банды.

Позднее стало известно, что задержанные в ходе спецоперации намеревались в том числе совершить взрыв в Казанском соборе.

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