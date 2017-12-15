ФСБ показала задержание семерых террористов в Санкт-Петербурге

ФСБ России обнародовала видео задержания семерых человек, готовивших серию крупных терактов в Санкт-Петербурге. На кадры попало признание одного из них: подозреваемый рассказал, что должен был сделать взрывчатку и расфасовать ее по бутылкам.

По данным спецслужб, задержанные состояли в законспирированной ячейке сторонников террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Из квартиры, где проживали сообщники, было изъято большое количество взрывчатых веществ, компоненты самодельных взрывных устройств, оружие, боеприпасы и экстремистская литература.

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