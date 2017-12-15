Силовые структуры
 
Последние новости
Россия и Египет договорились о возобновлении полетов
В Испании ответили на угрозу отстранения от ЧМ-2018
Разгромленную в дебальцевском котле украинскую бронетехнику показали на видео
Подаренное Улюкаеву Сечиным вино сольют
Найден первый двойник Солнечной системы
Монастырь отреагировал на приговор Улюкаеву фразой Глеба Жеглова
Набиуллина допустила выкуп госдолга из-за санкций США

Террористы ИГ собирались подорвать себя в Казанском соборе Петербурга

Перейти в «Мою Ленту»

Террористы, задержанные в ходе спецоперации ФСБ в Санкт-Петербурге, намеревались совершить взрыв 17 декабря в Казанском соборе. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

«Давая показания суду во время рассмотрения вопроса об аресте, задержанный житель Санкт-Петербурга 18-летний Евгений Ефимов пояснил, что незаконно изготавливал взрывчатое вещество для того, чтобы 17 декабря взорвать Казанский собор», — заявила Лебедева.

Она уточнила, что ходатайство поступило из Следственной службы УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, и оно было удовлетворено — Ефимов будет находиться под стражей до 13 февраля 2018 года. Пока его обвиняют только в изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств (часть 1 статьи 223.1 УК РФ).

Других ходатайств об аресте в суды Санкт-Петербурга не поступало, уточнила руководитель объединенной пресс-службы.

Ранее Центр общественных связей ФСБ России распространил заявление о задержании семи участников законспирированной ячейки террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), которые «намеревалась совершить самоподрыв в одном из культовых учреждений Санкт-Петербурга».

После этого ФСБ показала видео с моментом задержания участников банды. Один из них дал на камеру признательные показания в изготовлении взрывчатки, именно он и был взят под стражу.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, операция была проведена еще накануне в нескольких регионах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Следствие по делу будет вести региональный УФСБ, и, скорее всего, в ближайшее время всем участникам будут предъявлены и другие обвинения, в частности, в покушении на совершение террористического акта и участие в террористической организации.

«По предварительным данным, Ефимов должен был изготовить взрывные устройства, а остальные участники группировки — совершить теракт. Их роль в готовившемся теракте устанавливается», — уточнил собеседник издания.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ФСБ показала задержание семерых террористов в Санкт-Петербурге
ФСБ предотвратила крупный теракт в культовом месте Петербурга
ФСБ предотвратила новогодние теракты в Москве
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0014 декабря

Воровской передел

Лидер криминальной России рискует сесть надолго. За его трон развернулась война
16:35Сегодня

ФСБ показала задержание семерых террористов в Санкт-Петербурге

17:16Сегодня

«Богатые русские дети» снесли шлагбаум на платной трассе в Петербурге

17:4313 декабря

У семьи Захарченко забрали последние деньги

Силовые структуры00:0029 ноября

Капкан для Рамзана

Посланник Кадырова решал вопросы на Украине и похищал бизнесменов в Москве
18:14Сегодня

Подаренное Улюкаеву Сечиным вино сольют

14:26Сегодня

Улюкаев уклонился от вопроса о помиловании

14:3112 декабря

Предполагаемого шпиона ЦРУ Житнюка арестовали в Москве

Силовые структуры23:5511 декабря

Судьба офицера

Полицейский убил коллегу, покончил с собой и оставил сиротами троих детей
13:53Сегодня

Улюкаева отправили в колонию строгого режима на восемь лет

12:1511 декабря

Мстительные воры в Москве расстреляли охранника после провальной кражи шампуня

16:35Сегодня

На вора в законе Сыча объявили охоту силовики и кинутые им бандиты

Россия
«Молодые люди не помнят, что происходило в 90-х»
Главные цитаты из большой пресс-конференции Путина
Монастырь отреагировал на приговор Улюкаеву фразой Глеба Жеглова
Сибирячка захотела удалить кисту и осталась без здорового органа
Смеяться грешно
Кто надрывает животы на концертах Петросяна: беспощадный репортаж из преисподней
«Тьфу на тебя!»
Бог не фраер, муть-чушь и писька дьявола — главные цитаты года
Проститутки России попросили Путина о защите
Россиянам посоветовали не совмещать алкоголь и оружие
Все материалы
Мир
С видом на фюрера
Мечту Гитлера воплощают при Меркель, и немцы этому рады
«Этим проклятым американцам мы еще покажем!»
Афганцы полюбили русских и возненавидели США
Выяснено происхождение попавшего к ИГ через американцев оружия
Гражданку США арестовали за финансирование ИГ биткоинами
Они ушли
Русские покидают Сирию. Там остаются тысячи террористов, а войне не видно конца
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
94-летнюю американку силой выгнали из дома престарелых и заковали в наручники
Все материалы
Бывший СССР
Расстрельная команда Мишико
Снайперы на Майдане убили сотню человек. Теперь в этом подозревают Саакашвили
Захарченко пригрозил вооружить три тысячи партизан на украинской территории
Нил УшаковЗа двумя зайцами
Мэр Риги Ушаков забыл о русских и поглядывает на Запад
В Туркмении разразился продовольственный кризис
Разгромленную в дебальцевском котле украинскую бронетехнику показали на видео
В Молдавии признали исчезновение своего языка
Судьбу Саакашвили решат в Минске
Все материалы
Экономика
Дональд ТрампСвоих не бросаем
План Трампа: спасти богатых и сэкономить на бедных
Валентин Тимаков«Дальний Восток — дорога к рынку АТР»
Валентин Тимаков — о дефиците рабочих в ДФО и пользе «Дальневосточного гектара»
Эффективное решение
Эксперты посчитали, что Парижское соглашение можно выполнить с выгодой для РФ
Доля автомобильных перевозок в товарообороте вырастет
Набиуллина допустила выкуп госдолга из-за санкций США
Альфа-банк решил увести клиентов Промсвязьбанка
Виноделы пожаловались на недоступность блокчейна для учета каждой бутылки
Все материалы
Силовые структуры
На посадку: Улюкаеву дали восемь лет строгого режима
Бывшего министра оштрафовали на два миллиона долларов с конфискацией имущества
Воровской передел
Лидер криминальной России рискует сесть надолго. За его трон развернулась война
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
«Богатые русские дети» снесли шлагбаум на платной трассе в Петербурге
Подаренное Улюкаеву Сечиным вино сольют
Улюкаев уклонился от вопроса о помиловании
Террористы ИГ собирались подорвать себя в Казанском соборе Петербурга
Все материалы
Наука и техника
Фабрика клонов
Лучшие смартфоны года: от Galaxy S8 до iPhone X
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
«Караваны русов доходили до Багдада»
Украинский историк про Русь с маленькой буквы
США рассекретили видео испытаний термоядерного оружия
Перевернувшему математику ученому отказали в признании
Оксфордский словарь назвал слово года
РВСН пообещали запустить в 2018 году в два раза больше ракет
Все материалы
Спорт
«Без допинга у Поветкина нет шансов»
Русский Витязь возвращается на ринг, но никто в него не верит
В Испании ответили на угрозу отстранения от ЧМ-2018
Лыжники Зимтяов и Легков пробегут в поддержку олимпийской сборной России
Сборной Испании пригрозили отстранением от ЧМ-2018
Названы главные претенденты на победу на Олимпиаде-2018
В WADA ответили Путину
И так дома посидят
Российскую сборную пугают дисквалификацией. Но доказательств пока нет
Все материалы
Культура
Не считая Чубакки
«Последние джедаи» наконец вдохнули жизнь в возрожденные «Звездные войны»
Есть почитать че?
Библиотека как мир, гуки и геи в беде, сразу два Линча: топовый артхаус на 2A17
Осторожно, зашквар
Фильм «Крым», певица Бузова и активный Панин: WTF?!
Дастин Хоффман уронил полотенце перед 16-летней и заставил ее делать массаж ног
Джордж Клуни заплатил друзьям по миллиону долларов за дружбу
Сыгравший Черчилля актер выкурил на съемках 400 сигар и выжил
Раскрыта дальнейшая судьба урны с прахом Хворостовского
Все материалы
Интернет и СМИ
Получай, Обама
Американцы потеряли свободный интернет
Названы самые популярные желания россиян
Россиянин потратил четыре месяца на просмотр роликов в «Одноклассниках»
Феминистки открыли страшную тайну Санта Клауса
Самый популярный блогер мира грязно выругался по-русски
Обрадовавшийся поступлению в Гарвард чернокожий абитуриент стал звездой соцсетей
Отец звездного школьника со странным носом оказался националистом с калашниковым
Все материалы
Ценности
Включили бычку
Как закаляется мощь и дерзость — репортаж из логова итальянского зверя
«Я послушная жена и нежная девочка»
Ксения Собчак боится мужа, Рамзана Кадырова и нитратов
Илон Маск пообещал дать побурить тоннель покупателям его кепок
Стелла Маккартни создала разборные кроссовки без ниток и клея
Канье Уэст опрометчиво вышел на улицу в секретных кроссовках
Названа самая дорогая обувь года
Американцы заявили о создании летающего спорткара
Все материалы
Путешествия
Вас здесь не стояло
Самые красивые места в мире
Россияне спустили кучу денег за границей
Грузия подсадит туристов на марихуану
Новогодние путешествия по России назвали одними из самых дешевых в мире
Пассажиров в уродливых свитерах пропустят в самолеты без очереди
В меню нью-йоркского ресторана включили кроссовки
В Марокко — дымить
Туристы рвутся в африканский рай ради дешевых наркотиков
Все материалы
Из жизни
«Зачем помогаете черным?»
Ее обвиняют в торговле наркотиками, а она просто лечит индейцев
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
Петух — любовник Сатаны
Самые невероятные казни животных от Средневековья до наших дней
Любитель старинного оружия совершил средневековое самоубийство
Американский фермер развел домашних коров величиной с собаку
Британские хирурги впервые спасли новорожденную девочку с сердцем вне тела
Мать аллергика из Канады разорилась на персиках
Все материалы
Poloвинка
Поездка на передней части будущего седана VW Polo для России
Чудо-Judo
Вспоминаем молодежный трансформер Nissan Judo, о котором все забыли
8 лимузинов, появление на свет которых сложно оправдать
Большие, длинные и чрезвычайно бесполезные
Погружение в кирпич
Мы посидели в новом «Гелике» и не узнали его. А потом вылезли – и узнали
Land Rover построил для управляющих имениями особый Discovery
Chevrolet Corvette за полтора километра разогнался до 384 километров в час
Швецию оставят без первой модели Polestar
Все материалы
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
В Тверской области деревню продали вместе с жителями
Самый известный в России бомж-болельщик присмотрел дом в Краснодаре
СМИ сообщили о гибели известного руфера
Все материалы