Террористы ИГ собирались подорвать себя в Казанском соборе Петербурга

Террористы, задержанные в ходе спецоперации ФСБ в Санкт-Петербурге, намеревались совершить взрыв 17 декабря в Казанском соборе. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

«Давая показания суду во время рассмотрения вопроса об аресте, задержанный житель Санкт-Петербурга 18-летний Евгений Ефимов пояснил, что незаконно изготавливал взрывчатое вещество для того, чтобы 17 декабря взорвать Казанский собор», — заявила Лебедева.

Она уточнила, что ходатайство поступило из Следственной службы УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, и оно было удовлетворено — Ефимов будет находиться под стражей до 13 февраля 2018 года. Пока его обвиняют только в изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств (часть 1 статьи 223.1 УК РФ).

Других ходатайств об аресте в суды Санкт-Петербурга не поступало, уточнила руководитель объединенной пресс-службы.

Материалы по теме Бойцы «Христианского государства» Жертвы православных экстремистов просят помощи у ФСБ Преждевременная эвакуация Кто стоит за волной телефонного терроризма в России

Ранее Центр общественных связей ФСБ России распространил заявление о задержании семи участников законспирированной ячейки террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), которые «намеревалась совершить самоподрыв в одном из культовых учреждений Санкт-Петербурга».

После этого ФСБ показала видео с моментом задержания участников банды. Один из них дал на камеру признательные показания в изготовлении взрывчатки, именно он и был взят под стражу.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, операция была проведена еще накануне в нескольких регионах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Следствие по делу будет вести региональный УФСБ, и, скорее всего, в ближайшее время всем участникам будут предъявлены и другие обвинения, в частности, в покушении на совершение террористического акта и участие в террористической организации.

«По предварительным данным, Ефимов должен был изготовить взрывные устройства, а остальные участники группировки — совершить теракт. Их роль в готовившемся теракте устанавливается», — уточнил собеседник издания.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!